블랙핑크 제니, 첫 사진전 일부 컷 공개…과감한 콘셉트 눈길

그룹 블랙핑크 제니의 전시회 사진 일부 컷이 공개됐다.

포토그래퍼 홍장현은 18일 자신의 SNS에 “JENNIE Photo Exhibition <J2NNI5>”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진은 제니의 첫 사진전에서 30만 원에 판매되는 포토북에 수록된 사진 일부다.

제니는 욕조와 침대, 수영장 등 다양한 공간에서 포즈를 취하고 있다. 특히 상의 탈의와 속옷이 드러나는 콘셉트까지 거리낌 없이 소화하며 과감한 매력을 드러내 시선을 사로잡는다. 자유롭고 솔직한 분위기의 컷들이 공개되며 이번 전시회에 대한 기대감도 높아지고 있다.

한편, 제니는 지난 16일부터 오는 29일까지 서울 종로구 유스퀘이크에서 첫 사진전 ‘JENNIE Photo Exhibition <J2NNI5>’를 개최한다.

이번 전시는 의도되지 않은 순간 속에서 발견한 제니의 가장 본연의 조각들을 마주하는 전시로, 국내 유명 포토그래퍼 홍장현, 신선혜, 목정욱이 촬영한 25살 제니의 미공개 사진들이 공개된다.

