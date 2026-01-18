‘11kg 감량’ 신봉선, 운동 후 핼쑥 근황 공개…“합법적인 고문 필라테스”

사진 = 신봉선 SNS 계정

코미디언 신봉선이 운동 후 달라진 모습을 공개했다.

신봉선은 18일 자신의 SNS에 “합법적인 고문 필라테스”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개 사진 속 신봉선은 주말 아침부터 필라테스를 위해 이동 중인 모습으로, 민낯에 헝클어진 헤어스타일로 카메라를 응시하며 피곤함이 묻어났다.

그는 “쌤이 다음부터 아침수업말고 오후 수업을 하자 하셨다. 많이 피곤해 보였나 보다”라고 덧붙였다.

한편, 신봉선은 최근 11kg 감량에 성공했으며, 지난 9일 유튜브 채널 ‘ㄴ신봉선ㄱ’에서 체지방률 18%를 달성했다고 밝혀 화제를 모았다.

그는 광고 촬영 한 달을 앞두고 관리 모드에 돌입, 피부과 시술과 필라테스·헬스장을 병행하며 운동에 집중했다. 이 과정에서 몸매 라인이 드러나는 운동복을 입고 늘씬한 몸매를 공개해 눈길을 끌었다. 이후 인바디 측정 결과 체지방률 18%를 기록해 많은 이들의 놀라움을 샀다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

