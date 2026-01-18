구교환X문가영 통했다…‘만약에 우리’ 150만 관객 돌파

겨울 극장가에 눈물주의보를 내리고 있는 영화 <만약에 우리>가 개봉 19일째 150만 관객을 돌파했다.

멜로 수작으로 자리매김한 <만약에 우리>가 1월 18일(일) 오전 150만 관객을 돌파하며 흥행 질주를 이어가고 있다. 개봉 직후부터 빠르게 입소문을 탄 <만약에 우리>는 지난 1월 11일(일) 개봉 12일째 100만 관객을 돌파한 데 이어, 1월 12일(월) 손익분기점을 넘어서며 연일 낭보를 전했다. 또한 1월 14일(수)에는 <아바타: 불과 재>를 제치고 전체 영화 예매율 1위에 오르며 흥행 기세를 더욱 끌어올렸다. 개봉 19일째 150만 관객 돌파까지 거머쥔 <만약에 우리>의 기록은 개봉 26일째 150만 관객을 동원한 <헤어질 결심 >보다 무려 일주일 빠른 속도로, 다시금 극장가를 휩쓸고 있는 멜로 신드롬을 실감케 한다.

한편, <만약에 우리>는 개봉 3주차에도 CGV골든에그지수 97%, 네이버 실관람객 평점 9점대, 평일 관객수 5만 명대를 유지하며 탄탄한 입소문을 입증하고 있다. 실관람객들은 “헤어지고 나서 보지 마세요 돌아가는 길에 눈물이 안 멈춥니다”(네이버_keu***), “그 시절은 그립지만 돌아간다면 같은 선택을 했을 거야”(네이버_hdt***), “우연히 찾은 보물. 연애 이야기이기 이전에 개인의 성장 영화”(네이버_jum***), “서로가 지켜본 나의 20대를 추억하며”(CGV_김***), “이 시대 청춘의 사랑 아픔 불안”(CGV_늘푸른***) 등 공감 어린 댓글을 남기며 화력을 보태고 있다. 러닝타임 이상의 여운을 선사하는 <만약에 우리>는 극장가에 ‘만우앓이’ 열풍을 확산시키며, 4주차에도 흔들림 없는 흥행세를 이어갈 전망이다.

뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애 <만약에 우리>는 전국 극장에서 만나볼 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]