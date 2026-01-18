‘서프라이즈’, 3개월 재정비 후 컴백…새 MC 라인업 공개

사진 = MBC

24년간 꾸준히 사랑받아온 ‘서프라이즈’가 3개월간 휴식기를 거친 뒤, 새로운 모습의 ‘서프라이즈 미스터리 살롱’으로 시청자 곁에 돌아온다.

새 프로그램은 오는 25일 오전 10시 40분, MBC ‘신비한 TV 서프라이즈’ 후속으로 첫 방송된다. ‘서프라이즈 미스터리 살롱’은 미스터리를 풀기 위한 특별한 살롱 모임 형식의 스토리텔링 토크쇼로 새롭게 단장했다.

제작진은 “기존 ‘서프라이즈’ 의 강점이었던 미스터리는 한층 강화하고, 여기에 실화 기반의 실감나는 스토리텔링과 ‘서프라이즈’ 에서만 볼수 있는 씬스틸러 배우들의 명연기가 더해져 흡인력을 한층 높였다”고 밝혔다.

MC로는 이찬원, 곽범, 박소영 아나운서가 나선다. 이찬원은 데뷔 후 최초 연기까지 도전, 첫 녹화에서는 시청률 공약도 내세웠다는 후문이다.

이와 함께 곽범은 뼈 때리는 냉철함과 유쾌한 시선으로 허점을 파고들며 이찬원과 팽팽한 대립 구도를 형성하고, ‘서프라이즈 키즈’에자 MBC 예능 기대주로 꼽히는 박소영 아나운서는 시청자의 시선을 대변하며 호기심과 사심 가득한 질문으로 숨겨진 진실을 파헤칠 예정이다.

또한 ‘서프라이즈’ 얼굴 김민진, 김하영, 손윤상 등 반가운 배우들도 씬스틸러로 시청자들을 찾아간다. 한층 밀도 높은 연기력으로 사건을 재구성해 이야기에 몰입감을 끌어올릴 것이라는 후문이다.

제작진은 “‘서프라이즈’ 가 오랜 시간 꾸준히 사랑받을 수 있었던 이유는 ‘이야기의 힘’ 이기에, 이번 ‘서프라이즈 미스터리 살롱’에서는 특히 이야기의 힘을 극대화했다”며 “시청자들이 단순히 놀라는 데서 그치지 않고, 끝까지 의심하고 생각하게 만드는 프로그램이 될 것이다”라고 밝혔다.

한편, ‘서프라이즈 미스터리 살롱’은 25일 오전 10시 40분 MBC에서 첫 방송 될 예정이다.

