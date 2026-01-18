락스 악몽 지우고…스노보드 최가온, 월드컵 시즌 3승 신고

사진=AP/뉴시스

“자신감이 차오르고 있다,”

최가온(18·세화여고)의 기세가 심상치 않다. 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵서 시즌 3승을 신고했다. 18일 스위스 락스에서 열린 2025~2026 FIS 스노보드 월드컵 여자 하프파이프 결선서 92.50점을 획득, 시상대 가장 높은 곳에 올랐다. 최가온은 지난해 12월 중국, 미국 월드컵서 우승 트로피를 품은 바 있다. 시즌 세 번째 월드컵 타이틀을 따내는 순간이었다. 최가온은 “중국, 미국 월드컵에 이어 이번 대회까지 우승해 너무 기쁘다”고 소감을 전했다.

이번 시즌 스노보드 월드컵은 총 7차례 열린다. 락스 월드컵은 5번째 대회였다. 최가온은 그 중 세 차례 대회에 나서 모두 정상에 오르는 쾌거를 이뤘다. 다승 1위에 이름을 올렸다. 물오른 경기력을 엿볼 수 있는 대목이다. 순탄하기만 한 것은 아니었다. 종목 특성 상 언제 어떤 변수가 생길지 모른다. 이번 대회도 마찬가지. 이틀 전 열린 예선에서 96.5점을 얻었다. 전체 1위로 결선에 올랐다. 1차시기서 당초 의도했던 기술을 성공시키지 못하고 21.25점에 그쳤다.

흔들리지 않았다. 2차시기서 완벽히 만회, 활짝 웃었다. 가히 압도적이었다. 92.50점을 마크했다. 은메달을 목에 건 구도 리세(일본·82.75점)를 10점 가량 앞섰다. 스위치백세븐(주행 반대 방향으로 떠올라 2바퀴 회전), 백사이드나인(등지고 공중에 떠올라 2.5바퀴 회전), 프런트사이드텐(주행 방향으로 공중에 떠올라 3바퀴 회전) 등의 고난도 기술을 선보였다. 최가온은 “올림픽이 다가오고 있는 가운데 자신감도 차오르고 있다. 더 열심해야겠다”고 전했다.

사진=신화/뉴시스

단순한 우승이 아니다. 트라우마를 완벽하게 지웠다. 스위스 락스는 최가온에게 아찔한 기억으로 남아있었던 곳이다. 2024년 1월이었다. 이곳에서 열린 월드컵 결선을 앞두고 진행한 연습 레이스서 허리를 다쳤다. 수술대에 오른 것은 물론, 1년 동안 재활에만 매달려야 했다. 아직 어린 최가온에겐 감당하기 어려운 일이었지만 꿋꿋하게 이겨냈다. 지난해 이 대회에서 복귀전을 치러 동메달을 수확하더니 이번 대회에선 우승까지 차지했다. 더 이상의 악몽은 없다.

다음 목표는 역시 올림픽이다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 코앞으로 다가왔다. 최가온은 일찌감치 유력한 금메달 후보로 꼽힌다. 올림픽 전 마지막 월드컵서 화려한 성적을 뽐내며 예열을 마쳤다. 라이벌은 역시 클로이 김(미국)이다. 2018 평창, 2022 베이징 대회를 휩쓸었다. 최근 어깨를 다쳤지만 올림픽 출전을 향한 강한 의지를 드러내고 있다. 최가온이 클로이 김의 3연패를 저지하고 한국 설상의 새로운 역사를 쓸 수 있을지 관심이 쏠린다.

스노보드 하이파이프는 기울어진 반원통형 슬로프에서 공중회전, 점프 등의 연기를 펼치는 종목이다. 기본 동작과 기술, 난도에 따라 채점해 순위를 정한다. 작은 실수로도 큰 타격을 입을 수 있는 만큼 높은 집중력이 요구된다. 1, 2차 시기에서 더 좋은 점수만 반영된다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]