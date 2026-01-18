이강철 감독 손 잡고 8번째 항해… KT, 2026시즌 담금질 시작한다

사진=KT 위즈 제공

프로야구 KT는 18일 “2026시즌 준비를 위한 스프링캠프를 진행한다”고 밝혔다.

선수단은 오는 21일 호주 멜버른으로 출국해 질롱 베이스볼센터에서 3일간 자율 훈련을 소화한 뒤 25일부터 본격적인 훈련에 돌입한다. KT와 8번째 시즌을 맞는 이강철 감독을 비롯해 코칭스태프 12명, 선수 47명 등 총 59명이 캠프에 참가한다.

이번 캠프에는 새로운 얼굴들이 대거 합류했다. 지난해 FA 계약을 맺은 김현수, 최원준, 한승택을 비롯해 한승혁, 안인산, 외국인 선수 4명(아시아쿼터 선수 포함), 그리고 2026년 신인 선수 박지훈, 고준혁, 이강민, 김건휘, 임상우 등까지 총 14명의 선수가 캠프 명단에 이름을 올렸다.

사진=KT 위즈 제공

1차 호주 질롱 캠프에선 기본기 향상과 전력 및 팀워크 강화 훈련에 중점을 둔다. 내달 20일과 21일에는 호주프로야구(ABL) 멜버른 에이시스와 두 차례 연습경기를 통해 실전 감각을 점검한다.

KT는 다음 달 24일 호주에서 귀국한 후 하루 뒤 25일 2차 일본 오키나와 스프링캠프를 떠난다. 오키나와 캠프는 실전 중심으로 진행되며, 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 대표팀, LG, 한화, KIA, 삼성 등과 연습경기를 치를 계획이다.

선수단은 3월9일 스프링캠프 일정을 모두 마치고 귀국할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]