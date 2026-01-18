이혁, '나를 살게하는 사랑' 리메이크곡 발매…묵직한 감성 재해석

가수 이혁이 'Wish+' 프로젝트의 첫 번째 가창자로 나선다.

이혁은 18일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 뮤직 커넥트 프로젝트 'Wish+'의 음원 '나를 살게하는 사랑'을 발매한다.

'나를 살게하는 사랑'은 지난 2018년 금잔디가 가창한 KBS2 드라마 '차달래 부인의 사랑' OST로, 아무 이유 없이 숨 쉬듯 시작된 사랑이 나를 살게 한다는 원곡의 분위기에 이혁의 담담하고 차분한 목소리를 더해 묵직한 감성을 배가시킨다.

특히 '고음 대표주자'라는 수식어에 가려졌던 이혁의 매력적인 음색이 리스너들의 귀를 사로잡을 예정이다. 또한 그는 "나를 살게 하는 사랑 / 아무 이유 없는 사랑 / 거기에 있어요 멀어지지 마요 / 내가 아파할게요" 등 가사를 심도 있게 표현해 내며 몰입감을 극대화할 예정이다.

이혁은 최근 '남자를 몰라', 'You', '우리 다음에 다시 만난다 해도' 등 솔로 앨범부터 드라마 'UDT : 우리 동네 특공대', 영화 '장인과 사위' OST 가창에 참여하며 활발하게 활동하고 있다. 또 음악 활동뿐만 아니라 예능 프로그램과 유튜브 등 다양한 영상 콘텐츠를 통해 대중과 소통하고 있다.

프로젝트 'Wish+'는 바람(Wish)을 담은 음악을 이어간다는 의미로 내가 듣고 싶은(Wish) 음악, 들려주고 싶은(Wish) 음악에 새로움을 더한(+) 감성을 골고루 채워 새롭게 재해석하는 감성 컬래버레이션 프로젝트다.

