‘하시4’ 김지영, 시어머니표 역대급 밥상 인증…상다리 부러지는 스케일

‘하트시그널4’에 출연했던 인플루언서 김지영이 결혼을 앞두고 시어머니가 준비한 푸짐한 밥상을 공개했다.

김지영은 18일 자신의 SNS에 “오늘자 어머님의 상다리 부러지는 밥상 릴레이”라는 글과 함께 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 결혼을 앞둔 김지영을 위해 시어머니가 준비한 푸짐한 한 상 차림이 담겨 있다.

그는 “며칠 전에는 장어구이 먹고 싶다 하니 한 상 차려주셨다”며 시어머니의 남다른 며느리 사랑을 전했다. 이어 김지영은 “전복, 새우, 장어, 양갈비 메인 메뉴만 4개”라면서 “깻잎, 무쌈, 스리라차 소스 필승 조합 꿀꺽”이라고 덧붙였다.

한편, 김지영은 2023년 ‘하트시그널4’에 출연하며 얼굴을 알렸다. 오는 2월에는 연인인 국내 최대 유료 독서 모임 커뮤니티 트레바리의 창업자 윤수영과 결혼할 예정이며, 결혼과 함께 임신 소식까지 전해 많은 축하를 받고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

