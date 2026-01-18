현대차그룹, 역대 최고 미국 시장 점유율 달성…2025년 183만대, 11.3％

현대차그룹이 지난해 미국에서 183만6172대를 판매해 역대 최고 시장 점유율인 11.3%를 기록했다. 현대차와 기아의 서울 양재 본사 전경 현대차그룹 제공

현대자동차그룹이 지난해 미국 시장에서 역대 최고 점유율을 달성했다.

18일 시장조사업체 워즈 인텔리전스와 업계에 따르면 현대차와 기아는 지난 한 해 미국에서 183만6172대를 판매해 시장점유율 11.3％를 기록했다. 현대차 6.1％(98만4017대), 기아 5.2％(85만2155대)의 점유율을 각각 나타냈다.



1986년 미국에 진출한 현대차그룹은 2010년대 7∼8％대를 이어갔고 2022년 처음 두 자릿수 점유율을 기록했다. 이후 2023년 10.7％, 2024년 10.8％를 찍었다. 이 같은 점유율은 GM(17.5％·284만1328대), 도요타(15.5％·251만8071대), 포드(13.1％·213만3892대)에 이은 4위다.



특히 시장점유율을 끌어올렸다는 것은 판매 증가율이 전체 시장 평균을 넘어섰기 때문이다. 지난해 미국 시장 전체 자동차 판매는 1623만3363대로 전년 대비 2.4％ 증가했는데 현대차∙기아는 7.5% 늘어났다. 반면 미국계 브랜드 판매는 3.3％ 성장률을 기록했고 일본계 브랜드는 혼다, 닛산 등의 부진으로 2.4％ 증가에 그쳤다. 유럽계 브랜드는 마이너스 6.8％였다. 브랜드 가운데 현대차그룹보다 판매 증가율이 높았던 브랜드는 도요타(8.0％↑)뿐이었다.



이 같은 판매 증가율은 미국발 관세 위기 속에서도 관세 부담을 현지 소비자에게 전가하지 않고 유연한 생산 전략을 펼친 점이 성과를 거뒀기 때문이라는 업계 분석이 나온다. 현대차는 시장 수요와 경쟁업체 전략을 꾸준히 점검하며 신중하게 가격을 결정하는 전략을 취해왔다.

미국 조지아 주에 있는 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 전경 현대차그룹 제공

여기에 미국 조지아주에 현대차그룹 세 번째 공장 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’를 준공하는 등 현지생산 체제를 강화한 것도 주효했다.

실제 현대차그룹이 지난해 한국에서 미국으로 수출한 물량은 전년 대비 4.2％ 감소한 97만2158대로 집계됐다. 현대차그룹은 재작년 기준 70만대였던 현지 생산 규모를 향후 120만대 이상으로 확대하겠다는 방침이다.



전기차 캐즘(일시적 수요 정체)의 대안으로 주목받는 하이브리드차(HEV)의 선전도 현대차그룹에 힘을 보탰다. 지난해 현대차·기아의 미국 HEV 판매는 33만1023대로 48.8% 급증했다.

기아의 미국 조지아 주 생산 시설 앞에 주요 차들이 전시돼 있다. 기아 제공

올해는 미국 시장이 침체 국면으로 전환됨에 따라 시장의 하방 압력을 극복하는 것이 관건이라는 분석이 제기된다.



한국자동차연구원은 최근 보고서에서 올해 미국 완성차 판매량이 1642만대로 2.0％ 역성장할 것이라고 전망했다. 보고서는 “관세 비용이 소비자에게 전가될 가능성 등에 따라 역성장한다는 전망이 다수”라면서 “트럼프 행정부의 전기차 보조금 삭감 등 정책 기조에 따라 전기차 판매에 있어 도전적인 해가 될 것”이라고 분석했다.

한편 현대차의 준중형 세단 아반떼(현지명 엘란트라)가 미국 출시 24년 만에 누적 판매 400만대를 돌파하기도 했다. 미국에 출시된 한국 차 중 최초로 스포츠실용차(SUV)와 픽업트럭이 주류인 미국 시장에서 세단으로서는 입지전적 기록을 세웠다는 평가가 나온다. 이날 현대차에 따르면 아반떼는 1991년 미국에서 판매를 개시한 이래 지난해 12월까지 현지에서 누적 401만661대가 판매된 것으로 집계됐다.

김재원 기자 jkim@segye.com

