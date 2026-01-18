‘나솔’ 28기 영자♥영철 성대한 결혼식 현장…영수 “콘서트장 온 기분”

사진 = 28기 영수 SNS 계정

‘나는 SOLO’ 28기 영자와 영철이 백년가약을 맺은 결혼식 현장이 공개됐다.

28기 영수는 17일 자신의 SNS에 “영철, 영자님의 성대한 결혼식”이라며 “뮤지컬 콘서트장 온 기분”이라고 전했다. 이어 “대전에 사무실 완전 가까이 있는 영철이 형, 같이 화성 시민인 영자 누나. 우여곡절이 있었지만 두 분 너무 잘 어울린다. 너무 축하한다”며 “평생 서로 이야기 나누며 사시길 바란다”고 축하 메시지를 남겼다.

함께 공개된 사진에는 영자와 영철의 결혼식 현장은 물론, 같은 28기 출연자들이 한 테이블에 앉아 환하게 미소 짓고 있는 모습이 담겼다. 특히 지난달 28일 정숙과 상철의 결혼식에 불참했던 순자가 이날 자리해 더욱 관심을 모았다.

한편, 영자와 영철은 이날 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 대전과 동탄을 오가는 장거리 연애의 어려움을 극복하고 두 번째 결혼에 성공해 많은 축하를 받았다. 앞서 영자는 결혼식을 앞두고 유산의 아픔을 고백해 화제를 모은 바 있다.

