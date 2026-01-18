코르티스, NBA 알린다...‘프렌즈 오브 더 NBA’ 발탁

그룹 코르티스가 전 세계에 미국프로농구협회를 알린다.

미국프로농구협회(NBA)는 코르티스를 프렌즈 오브 더 NBA로 발탁했다고 18일 밝혔다. 프렌즈 오브 더 NBA는 NBA가 전 세계 팬들과 새로운 방식으로 소통하기 위해 아시아·태평양 지역에서 유명인 및 인플루언서와 협업하는 프로그램이다. 다섯 멤버는 경기와 공식 행사 참석, 콘텐츠 제작, 브랜드 의류 및 MD 공동 개발, 리그 홍보 참여 등 다양한 활동을 펼칠 예정이다. 스포츠와 음악의 경계를 허무는 협업이 기대된다.

코르티스는 “데뷔 초에는 상상조차 못 했던 자리다. 코르티스가 ‘컬러 아웃사이드 더 라인즈(Color Outside the Lines)’를 지향점으로 삼고 틀에 얽매이지 않는 음악을 선보이고 있는 만큼 NBA의 창의적이고 도전적인 정신에 깊은 공감대를 느낀다”며 “스포츠와 문화가 만나는 특별한 협업을 통해 NBA를 대표하고 팬들과 만나게 되어 진심으로 설렌다”라는 소감을 전했다.

앞서 코르티스는 다음 달 12일 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 NBA 크로스오버 콘서트 시리즈에 헤드라이너로 초청받았다. 이는 2026 NBA 올스타 주간 동안 열리는 음악 공연으로, 해당 무대에 서는 K-팝 아티스트는 이들이 최초다. 여기에 ‘프렌즈 오브 더 NBA’ 선정 소식이 추가로 알려지며 K-팝 팬은 물론 농구 팬들의 관심을 한몸에 받고 있다.

