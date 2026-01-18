생일 앞둔 이준호, 싱그러운 ‘꽃을 든 남자’

가수 겸 배우 이준호가 팬미팅으로 국내 팬들을 만난다.

이준호는 오는 24일과 25일 양일간 서울 고려대학교 화정체육관에서 ‘2026 이준호 팬미팅 <STUNNING US(스터닝 어스)>’를 개최한다.

앞서 이준호는 최근 공식 SNS 채널을 통해 팬미팅 티저 이미지를 공개하고 팬들의 뜨거운 반응을 모았다. 공개된 이미지 속 이준호는 부드러운 미소를 지으며 밝은 에너지를 발산하는가 하면, 청량한 비주얼까지 자랑하며 시선을 사로잡았다.

뿐만 아니라 파티를 연상케 하는 무드가 인상적인 티저 이미지로 또 다른 매력을 전하기도 했다. 다양한 오브제와 세련된 스타일링으로 화려한 분위기를 자아내고 있는 만큼, 이준호의 생일을 맞이해 진행되는 이번 팬미팅이 어떤 공연으로 탄생할지 궁금증이 더해지고 있다.

생일 기념 팬미팅을 앞둔 이준호는 지난 17일 마카오에서 ‘Typhoon Family Drama Fan Meeting with LEE JUNHO(‘태풍상사’ 드라마 팬미팅 위드 이준호)’를 열고 현지 팬들과 특별한 추억을 쌓았다.

이준호는 지난해 12월 26일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘캐셔로’로 글로벌 시청자를 만나며 흥행 배우 존재감을 굳혔다. 이준호가 맹활약을 펼친 ‘캐셔로’는 공개 직후부터 뜨거운 반응을 모은데 이어, 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에도 등극하며 남다른 위상을 떨쳤다.

또한 빅데이터 평가 기관 아시아브랜드연구소에 따르면, 이준호는 K-브랜드지수 배우 부문 1위에 선정됐다. 이처럼 식지 않는 인기와 화제성을 증명하며 대체 불가한 행보를 걸어가고 있는 그가 팬미팅을 시작으로 2026년에는 어떤 모습을 보여줄지 귀추가 주목된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

