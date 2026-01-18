U-23 아시안컵 4강 이끈 이민성 “끝까지 강한 모습 보여준 선수들 고맙다”

이민성 한국 U-23 축구 대표팀 감독이 18일 호주와의 8강전에서 승리한 뒤 엄지를 치켜세우고 있다. 사진=대한축구협회 제공

결승골을 넣은 신민하(왼쪽). 사진=대한축구협회 제공

“끝까지 강한 모습을 보여준 선수들이 고맙다.”

2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 4강 진출을 이끈 이민성 축구 대표팀 감독이 선수들에게 고마움을 표시했다.

한국은 18일 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 호주와의 대회 8강전에서 전반 21분 백가온(부산 아이파크)의 선제골과 후반 43분에 나온 신민하(강원FC)의 결승골을 앞세워 2-1 승리로 승리했다.

2020년 태국 대회에서 우승 이후 2022년 우즈베키스탄 대회, 2024년 카타르 대회에선 연속 8강 탈락한 6년 만에 준결승전에 올랐다.

이 감독은 경기 후 기자회견을 통해 “모든 선수가 어려운 상황 속에서 버텨준 것에 고맙다. 호주전을 준비하면서 뒷공간이나 미드필더 압박을 강하게 가져가기로 한 게 잘 맞아떨어졌다”고 말했다. 그러면서 “실점 이후 흔들리는 모습도 있었는데, 그런 부분이 개선돼서 역전골까지 넣고 승리한 것에 선수들에게 고맙게 생각하고 자랑스럽다”고 전했다.

이 감독은 “선수들이 득점하고 지키겠다는 의지가 상당히 컸다. 너무 (수비를) 내리고 수비 미스가 나와 아쉬웠다”면서도 “선수들이 그 이후에 잘 마무리했다. 볼 소유하면서 세트피스에서 득점했다. 그렇게 하면서 (선수들이) 성장해 가는 것 같다. 4강에는 이번보다 더 나은 경기를 보일 수 있도록 내일부터 잘 준비하겠다”고 했다.

한국은 오는 20일 오후 8시30분 같은 장소에서 일본과 결승 티켓을 두고 한판 승부를 벌인다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

