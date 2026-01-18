뉴비트, 데뷔 첫 단콘 연다…‘드랍 더 뉴비트’

그룹 뉴비트가 데뷔 첫 단독 콘서트를 연다.

뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 오늘(18일) 오후 5시 예스24 원더로크홀에서 첫 번째 단독 콘서트 'Drop the NEWBEAT'(드랍 더 뉴비트)를 개최한다.

이번 콘서트는 지난해 3월 데뷔 이후 숨 가쁘게 달려온 뉴비트의 여정을 돌아보는 자리다. 강렬한 올드 스쿨 바이브부터 현대적인 팝 사운드까지 넘나드는 뉴비트는 이번 콘서트 전석 매진을 기록하며 기대감을 입증했다.

무엇보다 팬들을 위해 준비한 풍성한 셋리스트가 눈길을 끈다. 정규 1집 타이틀곡 'Flip the Coin'(플립 더 코인)을 비롯해 글로벌 차트에서 큰 사랑을 받은 미니 1집 더블 타이틀곡 'Look So Good'(룩 소 굿)과 'LOUD'(라우드) 등 다채로운 무대를 선보인다. 특히 유닛 무대와 팬들의 적극적인 투표로 선정된 커버곡 메들리 또한 예고하며 도파민을 자극한다.

온·오프라인으로 팬들과 가까이 소통하는 다채로운 이벤트도 만나볼 수 있다. 뉴비트는 공식 유튜브, 인스타그램, 틱톡, 도우인 등 각종 SNS 채널을 통해 앙코르 무대들을 생중계하며 공연장의 생생한 분위기를 전달한다. 이처럼 뉴비트는 화려한 연출이 어우러진 한 편의 영화 같은 스테이지를 선보이는 것은 물론 2026년 활동의 화려한 포문을 열 전망이다.

뉴비트는 지난해 11월 발표한 미니 1집 타이틀곡 'Look So Good'으로 미국 아마존 뮤직 6개 부문 1위를 휩쓰는 역주행 돌풍을 일으켰으며, 유튜브 뮤직 TOP 100 차트에도 이름을 올리는 등 많은 주목을 받았다. 이 기세를 이어 뉴비트는 '제17회 2025 서울석세스대상'에서 신인상을 수상하는 기염을 토했다. 최근에는 중국 대형 소속사 모던스카이와 손잡고 대륙 내 활동까지 성공적으로 마쳤으며, 계속해서 글로벌 영향력을 확장 중이다.

