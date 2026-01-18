SF9 인성, 솔로 앨범 제작기 공개…타이틀곡 녹음만 6시간

SF9 인성이 첫 솔로 앨범 제작기를 공개했다.

18일 소속사 FNC엔터테인먼트는 “지난 16일 공식 SNS를 통해 인성의 미니 1집 ‘크로스페이드:(Crossfade:) 제작기 영상을 게재했다. 공개된 영상은 약 25분 분량으로 인성이 미니 1집 크로스페이드:를 준비하는 과정을 담았다”라고 알렸다. 앨범 및 뮤직비디오 기획 단계부터 곡 녹음까지, 이번 앨범에 깃든 인성의 숨은 노력이 눈길을 사로잡고 있다.

먼저 앞서 공개된 이즈 디스 리얼 미?(is this real me?)라는 제목의 티저 영상에서 베일을 벗었던 인성의 앨범 기획 회의 참여 모습이 담겼다. 그는 본인의 삶을 되돌아보며 동그라미처럼 무난하게 살아왔던 데뷔 당시 이후 다양한 경험으로 레퍼런스를 습득해 지금의 인성이 될 수 있었던 비하인드를 밝혔다.

이어 타이틀곡 뮤트 이즈 오프(Mute is Off) 뮤직비디오 속 예민한 소설가 인성과 소설 속 활동적인 모험가 인성을 완벽하게 소화할 수 있었던 이유가 드러났다. 그는 촬영을 위해 두 캐릭터의 감정을 이해하고 잘 녹여낼 수 있도록 정리하며 프로페셔널한 모습을 보였다.

또 녹음실에 수수한 모습으로 등장한 인성은 탄탄한 가창력과 풍부한 성량을 자랑하며 팬들의 이목을 집중시켰다. 여기에 감정·음정·발음 등 세세한 부분까지 신경 쓰며 완성도를 높였다. 특히 첫날 녹음한 타이틀곡은 6시간가량 귀가 먹먹해질 정도로 최선을 다하며 진정성 있는 열정을 내비쳤다.

영상 말미 인성은 “여러분께서 이 노래들을 잘 들으셨으면 좋겠다. 아무튼 완성했다. 마음고생이 많았는데 잘 된 것 같아서 만족스럽다. 많이 좋아해 주시길 바란다”라며 첫 솔로 앨범 작업을 마친 소감을 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]