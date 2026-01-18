‘21일 컴백’ AxMxP, 신보 두 번째 타이틀곡 ‘그리고 며칠 후’ MV 티저

신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 감성 가득한 두 번째 타이틀곡을 예고하며 컴백 초읽기에 돌입했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 16일 공식 SNS 채널을 통해 AxMxP 미니 1집 ‘Amplify My Way’(앰플리파이 마이 웨이)의 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’ 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 티저 영상에는 밴드 작업실에서 쫓겨난 듯한 멤버들의 모습이 담겼다. 좌절도 잠시, 엘리베이터, 공중화장실, 길거리 등 장소를 가리지 않고 연주를 이어가는 네 소년의 모습이 위트 있게 그려지며 강한 인상을 남긴다.

앞서 뮤직비디오 티저가 공개된 첫 번째 타이틀곡 ‘PASS’(패스)에 이어, 두 번째 타이틀곡 ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’ 음원 일부 또한 최초로 공개되어 기대감을 높인다. ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’는 후렴의 폭발하듯 터져 나오는 밴드 사운드가 인상적인 모던 록 장르의 곡으로, 가사에는 잊히지 않는 순간을 며칠째 되풀이해 떠올리며 다시 마주할 그 순간만을 기다리는 마음을 담았다.

AxMxP는 강렬하고 힙한 무드를 예고한 ‘PASS’와 감정의 여운을 남기는 ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’까지, 극과 극 매력을 가진 두 곡의 타이틀곡을 통해 팀의 폭넓은 음악색과 정체성을 대중에 각인시킬 예정이다.

한편 AxMxP의 미니 1집 ‘Amplify My Way’는 오는 21일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다. 같은 날 오후 7시에는 서울 예스24 원더로크홀에서 발매 기념 ‘AxMxP Show : Inside the paradox’(에이엠피 쇼 : 인사이드 더 패러독스)를 개최하고 팬들과 만난다.

