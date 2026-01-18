‘메이드 인 코리아’ 완성도 美쳤다…각종 플랫폼 1위 석권

디즈니+의 오리지널 시리즈 <메이드 인 코리아>가 최종회 공개 후 압도적인 찬사를 받고 있는 가운데, 각종 플랫폼 1위를 석권, 화제의 중심에 섰다.

1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 ‘백기태’(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 ‘장건영’(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기 ​<메이드 인 코리아>가 지난 14일(수) 최종회 공개 이후 연일 열띤 호응을 얻으며 정주행 열풍을 일으키고 있는 가운데, 2025년 디즈니+에서 공개된 한국 오리지널 콘텐츠 중 국내 최다 시청 기록(공개 후 14일 기준)을 경신하며, 시리즈의 존재감을 확고히 했다. 또한, 1/16(금) 기준 OTT 플랫폼 내 콘텐츠 시청 순위 집계 사이트인 Flixpatrol(플릭스패트롤) 디즈니+ TOP10 TV쇼 부문 한국 23일 연속 1위라는 대기록을 달성했다. 이와 함께 홍콩과 대만 1위, 일본, 싱가포르에서도 2위를 기록하며, 전 세계의 이목을 사로잡은 하이엔드 시리즈의 품격을 과시했다. 여기에 더해, 컨슈머인사이트가 발표한 ‘1월 3주차 OTT K-오리지널 콘텐츠 시청자 평가 리포트’ 결과에 따르면 만족도 80점을 기록, 영화·드라마 장르의 론칭 콘텐츠 중 압도적인 수치로 1위에 올랐다. K콘텐츠 분석 플랫폼 펀덱스(FUNdex)에서도 드라마 화제성 부문 2위, 네이버 엔터 ‘지금 많이 검색한 드라 마’ 랭킹 1위, 키노라이츠 ‘오늘의 트렌드 랭킹’ 1위, 왓챠피디아 HOT 랭킹 1위를 기록하며 주요 플랫폼에서 상위권을 기록해 뜨거운 관심을 입증했다. 특히 이번 작품에서 ‘백기태’ 역으로 분해 지금껏 보지 못한 클래식하고 냉철한 매력을 선보인 배우 현빈 역시 TV-OTT 출연자 화제성 부문 2위에 오르며 신드롬적 존재감을 다시 한번 드러냈다.

한편, 해외 언론에서도 “액션이 가득하며, 부패, 도덕적 딜레마 모든 요소가 담겨있다”(GOOD MORNING AMERICA), “반드시 봐야 할, 모든 것을 건 치명적인 선택의 서사”(THE ASIAN AMERICAN FOUNDATION) 등 완성도 높으면서도 긴장감 넘치는 서사에 찬사를 아끼지 않았다. 특히, 타임지가 선정한 2026년 가장 기대되는 한국 드라마 리스트에 이름을 올리기도 해 전 세계적인 관심과 인기를 다시 한번 확인시켰다.

국내외 구독자들 역시 뜨거운 반응을 보이고 있다. “간만에 아주 좋은 드라마 하나 나온 것 같음”(유튜브, y****), “기대했던 것보다도 훨씬 더 메이드 인 코리아에 푹 빠져버렸다”(X, @v*****), “엄청난 연기와 화려한 비주얼”(X, @t*******), “우민호 감독이 제임스 본드 같은 분위기를 원했고, 현빈은 그 임무를 이해했다”(X, @s*******), “중간부터 더 재미 붙어서 빠져나오기 힘듦. 몰아보기 각 제대로”(X, @c********), “와 대부느낌나는 한국작품ㄷㄷ”(유튜브, r****) 등 깊은 몰입감을 선사한 시즌1에 높은 만족감을 드러냈다. 또한, “마지막 흑백에서 칼라로 전환하는 것도 예술”(유튜브, h*****), “시가장면은 진짜 역대급 연출이네…”(유튜브, 한****), “또 다른 시즌의 시작인 장면인듯한…”(유튜브, J****) 등 각자의 욕망을 향해 치달은 인물들의 강렬한 엔딩이 남긴 깊은 여운에도 호평을 쏟아내고 있어 이들이 시즌2에서 어떤 모습으로 다시 돌아올지, 앞으로 맞이할 새로운 국면에 대해 벌써부터 관심이 모아지고 있다.

국내외 언론과 시청자들의 폭발적인 극찬으로 화려한 피날레를 장식한 디즈니+의 오리지널 시리즈 <메이드 인 코리아>의 1-6회는 오직 디즈니+에서 만나볼 수 있다.

