대한장애인탁구협회, 2026년 국가대표 훈련 개시식 참석

사진=대한장애인탁구협회 제공

대한장애인탁구협회는 지난 15일 대한장애인체육회가 이천선수촌 교육연수동 대강당에서 개최한 ‘2026년 국가대표 훈련 개시식’에 참석해 장애인 국가대표 선수단의 출발을 함께했다.

이번 행사는 장애인 국가대표 훈련의 시작을 공식적으로 알리고, 오는 3월 이탈리아에서 열리는 2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽과 10월 일본에서 개최되는 2026 아이치-나고야 장애인아시안게임에서의 선전을 다짐하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 최휘영 문화체육관광부 장관, 정진완 대한장애인체육회 회장을 비롯해 선수, 지도자, 후원사 관계자 등 150여 명이 참석해 국가대표 선수단을 응원했다.

사진=대한장애인탁구협회 제공

국가대표 선수 다짐 순서에서는 대한장애인탁구협회 소속 세계적인 탁구 선수 윤지유가 휠체어컬링 남봉광 선수와 함께 선수대표로 나서, 국가대표로서의 책임과 각오를 담은 다짐을 발표했다. 윤지유 선수는 국제무대에서 대한민국 장애인탁구의 위상을 높여온 핵심 선수로, 이날 다짐을 통해 2026년 주요 국제대회에서의 선전을 향한 의지를 밝혔다.

이날 행사에는 박호석 대한장애인탁구협회 회장이 참석해 선수단을 격려했다. 박 회장은 “국가대표로서의 자부심과 책임감을 가지고 각자의 자리에서 최선을 다해주길 바란다”며 “협회 역시 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 전했다.

한편, 대한장애인탁구협회는 대한장애인체육회와 긴밀히 협력하며 국가대표 선수들이 국제무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 행정적·제도적 지원을 지속해 나갈 계획이다.

사진=대한장애인탁구협회 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

