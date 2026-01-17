이도진, 음악중심서 ‘불어라 사랑아’ 최초 공개…귀호강 타임

가수 이도진이 라이브 무대로 본격적인 컴백 활동의 포문을 열었다.

이도진은 17일 오후 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 새 디지털 싱글 ‘불어라 사랑아’ 무대를 최초 공개했다.

이날 방송에서 이도진은 곡의 경쾌한 분위기에 어울리는 여유 있는 퍼포먼스로 시선을 사로잡았다. 리듬에 맞춰 자연스럽게 몸을 맡기며 무대를 누비는 모습으로 트로트 특유의 흥을 배가했고, 관객과 호흡하는듯한 제스처와 표정으로 노래의 메시지를 전달했다.

특히 후렴구에서는 밝은 에너지와 힘 있는 보컬이 어우러지며 무대의 분위기를 한층 높였다. 중독성 넘치는 사운드 위 이도진 특유의 시원한 가창력과 긍정의 메시지가 보는이로 하여금 어깨를 들썩이게 했다.

전날(16일) 발매된 불어라 사랑아는 ‘한 번뿐인 짧은 인생, 주변 사람들을 더 사랑하며 살자’는 메시지를 담은 곡으로, 따뜻하면서도 대중적인 정통 트로트 감성을 담아냈다. 작사에는 이도진이 직접 참여해 진솔함을 더했다.

이도진은 2010년 그룹 레드애플로 데뷔한 이후 2020년 TV조선 ‘미스터트롯’을 통해 존재감을 알렸다. ‘오케이’, ‘그대 내게 다시 올까요‘, ’청춘은 바로 지금‘, ‘그리운 사람아’, ‘세월아 인생아’, ‘줌마댄스’ 등 자신의 색깔을 담은 곡들로 많은 사랑을 받고 있다.

이도진은 이번 음악중심을 시작으로 신곡 불어라 사랑아의 활발한 활동을 이어나갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]