주우재가 먹어본 두쫀쿠…“6천 원 넘으면 가심비 떨어져”

배우 주우재가 최근 화제를 모은 디저트 ‘두바이 쫀득 쿠키’, 일명 ‘두쫀쿠’ 열풍에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.

16일 유튜브 채널 ‘오늘의 주우재’에는 “두쫀쿠 유행을 끝내러 왔습니다 | 두쫀쿠ASMR, 두쫀쿠 만들기, 두바이 초코 디저트 먹방”이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 주우재는 각종 두쫀쿠 디저트를 직접 체험하며 유행의 실체를 점검했다.

주우재는 디저트를 마주한 첫 소감으로 “오늘 앞에 있는 것들을 보니까, 오만 가지 호들갑을 봤지만 거의 역대 최대인 거 같다”라며 최근 과열된 반응에 놀라움을 드러냈다. 이어 그는 가격대를 언급하며 “그래서 두쫀쿠. 얼마인지 봤더니, 지금 가게별로 5천원 대, 6천 원대, 8천 원대 까지는 품절이다. 14,900원을 봤다. 한 알에. 근데 아직 사람들이 이성이 있는지, 그거는 품절이 아니었다. 근데 나머지는 다 품절이었다”라고 말했다.

유행에 대한 개인적인 거리감도 숨기지 않았다. 주우재는 “난 솔직히 말하면 이거 안 먹고 버려도 된다. 궁금하지도 않다”면서도, 콘텐츠 촬영을 위해 경험에 나섰다고 설명했다. 그는 “근데 오늘 제작진분들이 핫하디 핫한. 호들갑은 호들갑이고, 콘텐츠는 콘텐츠라 경험해 보겠다”라며 “오늘 제가 최대한 맛이 없게 먹어서 유행을 끝낼 것”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

여러 종류의 디저트를 맛본 뒤 주우재는 가격 대비 만족도를 기준으로 평가를 내렸다. 그는 “제가 볼 땐 5,900원. 다른 디저트들의 가격대를, 얘를 시킬 때 얘만 보지 않나. 그래서 비교를 안 해봤는데, 오늘 보니 5천 원대까지는 괜찮을 거 같다. 6천 원 대가 되면 가심비가 떨어진다. 약간 납득이 안 된다”고 소신을 밝혔다.

다만 직접 두쫀쿠를 만들어보던 과정에서는 생각이 달라졌다고 전했다. 주우재는 “이제는 6천 원이다. 이 정도 노고라면 시켜 먹는 게 나을 것 같다. 그냥 5,900원 까지는 시켜드셔라”라고 덧붙이며 현실적인 결론을 내렸다.

