“BTS 온다”…숙박료 10배 뛰자 李 대통령 ‘일침’

방탄소년단(BTS) 부산 공연 소식 후 지역 숙박비가 폭등하자 이재명 대통령이 일침을 날렸다.

이 대통령은 지난 16일 소셜 계정을 통해 부산 숙박업소 바가지 논란 기사를 공유하며 이러한 행위를 지적했다.

이 대통령은 “시장 전체의 질서를 무너뜨리고 모두에게 큰 피해를 주는 악질적 횡포 반드시 뿌리 뽑아야 한다”며 “부당 취득한 이익보다 손해가 훨씬 크도록 해야 할 것”이라고 말했다.

앞서 방탄소년단은 최근 완전체 컴백 소식과 함께 4년 만에 월드투어에 나선다는 소식을 발표했다. 월드투어는 오는 4월9일 첫 공연을 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 등으로 이어질 예정이다. 현재까지 공개된 일정만 총 34개 도시 79회 공연으로 K-팝 역사상 최다 규모다.

이 가운데 오는 6월12∼13일 부산에서 공연이 진행된다는 소식이 전해지자 부산에 위치한 숙박업소들의 룸이 빠르게 예약되며 객실 부족 상황까지 이르렀다.

일부 숙박업소는 바가지 가격으로 논란이 됐다. 문제가 된 업소들은 공연 시기 숙박 요금을 직전 주보다 2배부터 무려 10배 이상 높은 가격으로 책정했다.

결국 부산시가 나섰다. 부산시는 관광객 피해를 막기 위해 바가지요금 QR 신고 시스템을 본격 운영한다고 17일 밝혔다. 국내외 관광객이 QR코드를 스캔해 부당 요금을 신고하면 해당 내용은 한국관광공사를 거쳐 관할 자치단체와 관련 기관에 즉시 전달된다.

부산시는 숙박업소 등에 QR 신고 안내 스티커와 포스터를 배부했으며, 시 홈페이지에도 관련 안내 배너를 게시했다. 아울러 구·군과 합동점검반을 구성해 다음 주부터 온라인 신고가 접수된 숙박업소 등을 상대로 현장 점검에 착수할 계획이다.

또 시는 BTS 공연 장소가 확정되면 숙박업소 예약 쏠림을 분산하기 위해 콘서트장과 대중교통 접근성이 좋은 숙박 밀집 지역을 SNS 등으로 안내할 예정이다.

