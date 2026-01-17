“K리그1 첫 시즌도!”…부천FC1995, 부천자생한방병원과 메인스폰서 협약

사진=부천FC1995 제공

프로축구 부천FC1995(구단주 조용익 부천시장, 이하 부천)가 ‘창단 최초 K리그1 승격’의 기쁨을 누린 부천자생한방병원과 동행을 이어간다.

부천FC1995는 부천자생한방병원(병원장 하인혁)과 지난 시즌에 이어 2026시즌 메인스폰서 협약을 체결했다.

부천자생한방병원은 부천 송내역에 위치한 보건복지부 지정 한방척추전문병원으로, 한의사·의사의 협진으로 정확하고 효과적인 치료 시스템을 갖추고 있다. 최근 척추·관절 전문성과 역량을 바탕으로, 보건복지부 지정 한방척추전문병원으로 5회 연속 이름을 올리기도 했다.

이번 협약에 대해 선수단도 긍정적인 반응이다. 부천자생한방병원은 지난 시즌 갈레고와 홍성욱 등 주요 선수들의 재활을 한방 치료로 지원하며, 이들의 빠른 복귀를 도운 바 있다. 이외에도 많은 선수들이 컨디션 관리를 위해 지난 1년간 100회 이상 내원하는 등 선수단 전반에서 높은 만족도를 보이고 있다.

부천은 이번 메인스폰서 협약을 통해 유니폼과 전광판·벤치 등 여러 형태의 광고를 송출하고, 홈경기 티켓과 브랜드데이 이벤트·콘텐츠 제작 등의 혜택을 제공한다. 부천자생한방병원도 선수단·구단 임직원 및 연간 후원회원 진료비 할인과 MRI 검진권 제공, 원내 매체를 통한 구단 홍보를 통해 상호 협력할 예정이다.

하인혁 병원장은 “아직도 승격이 확정되는 순간 짜릿했던 여운이 있다”며 “올해부터 K리그1에서 멋지게 활약할 선수들에 기대가 크다. 부천자생한방병원 구성원 또한 열심히 응원하겠다”고 말했다.

정해춘 대표이사는 “지난 시즌에 이어 올해도 함께할 수 있어 기쁘다”며 “구단에 물심양면 도움을 준 덕분에 꿈에 그리던 승격을 이룰 수 있었다. 이 기억을 가지고 올해도 좋은 시너지를 내길 기대한다”고 전했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

