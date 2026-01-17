아이브, 2월 컴백 “막바지 작업 중…월드투어 돌입”

걸그룹 아이브. 스타쉽엔터테인먼트 제공

걸그룹 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 두 번째 월드투어를 앞두고 내달 국내 가요계에 컴백한다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 17일 “아이브가 오는 2월 말 컴백을 목표로 더욱 완성도 높은 앨범을 위해 막바지 작업에 전념하고 있다”고 밝혔다.

이번 컴백은 지난해 8월 발매한 미니 4집 ‘아이브 시크릿(IVE SECRET)’ 이후 약 6개월 만이다. 2022년 발매한 ‘러브 다이브(LOVE DIVE)’를 시작으로 미니 4집까지 총판 기준 100만 장을 넘기며 7연속 밀리언셀러에 등극한 아이브는 지난해 ‘레블 하트(REBEL HEART)’의 ‘퍼펙트 올킬(PAK)’을 시작으로 ‘애티튜드(ATTITUDE)’, ‘XOXZ(엑스오엑스지)’까지 흥행에 성공하며 음악 방송에서 20개의 트로피를 들어 올렸다. 또한 앞선 시상식에서 대상을 포함해 28관왕을 기록하며 아이브 신드롬의 위상을 이어가고 있다.

글로벌 시장에서의 성과도 눈부시다. 아이브는 미국 빌보드 이머징 아티스트 1위 및 빌보드 아티스트 100을 비롯해 월드 앨범, 톱 커런트 앨범 세일즈, 톱 앨범 세일즈, 글로벌(미국 제외) 차트에도 이름을 올렸고, 연말에는 빌보드와 할리우드 리포터가 선정한 2025 최고의 K-팝 노래로 꼽히며 확장된 음악성을 인정받았다.

또한 지난해에는 롤라팔루자 베를린, 파리 무대에 올라 K팝 걸그룹 최초로 2년 연속·3개 도시 무대를 장식했다. 이어 일본 록 인 재팬 페스티벌 2025까지 접수하며 글로벌 페스티벌 강자로 우뚝 섰다.

아이브는 이번 2월 컴백 활동을 마친 뒤 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’을 통해 본격적인 글로벌 행보에 나선다. 지난해 10월 서울 KSPO 돔에서 월드 투어의 포문을 연 아이브는 오는 4월 일본 교세라돔 오사카 공연을 확정 지은 가운데, 아시아, 유럽, 미주, 오세아니아 등 다양한 국가에서 투어를 이어가며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]