오연서♥최진혁, 산부인과서 재회…묘령의 여인 누구?

아기가 생겼어요 스틸컷.

최진혁과 오연서가 산부인과에서 재회한다.

17일 채널A 새 토일드라마 ‘아기가 생겼어요’ 제작진은 이날 첫 방송을 앞두고 산부인과에서 재회한 두준(최진혁 분)과 희원(오연서 분)의 투샷을 공개했다.

동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 아기가 생겼어요는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디다. 극 중 최진혁은 태한주류 사장 강두준 역을, 오연서는 태한주류 신제품 개발팀 과장 장희원 역을 맡았다. 두 사람은 오랜 트라우마와 어린 시절 부모의 이혼을 겪으며 결혼과 담을 쌓아왔지만, 하룻밤 일탈이라는 뜻밖의 변수를 만나게 된다.

이 가운데 공개된 스틸에는 우연한 만남으로 뜻밖의 인연을 맺은 두준과 희원의 운명의 맞대면이 담겨 눈길을 끈다. 이는 하룻밤 일탈 이후 이뤄진 뜻밖의 재회로, 특히 두 사람은 누구도 예상치 못한 장소에서 마주하며 긴장감을 자아낸다. 바로 산부인과인 것. 과연 두준과 희원 사이에 어떤 일이 있었는지, 두 사람의 갑작스러운 재회에 어떤 사연이 숨겨져 있을지 궁금증을 자아낸다.

무엇보다 두준의 옆에 묘령의 여인이 있어 눈길을 끈다. 앳된 러블리 미모가 시선을 사로잡는 가운데 특히 두 사람은 돈독한 사이임을 증명하듯 팔짱을 끼고 있고, 이를 본 희원은 깜짝 놀란 토끼 눈을 하고 있어 이들을 둘러싼 상황에 관심이 집중된다. 과연 두준과 팔짱을 낀 여인의 정체는 무엇인지 베일에 가려진 두 사람의 관계에 궁금증이 증폭된다. 나아가 재회 이후 두준과 희원의 관계가 앞으로 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

