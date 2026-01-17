48억에 산 지코 성수동 건물, 지금은 110억…8년만에 ‘껑충’

사진 = 가수 지코가 Mnet '쇼미더머니 12' 제작발표회에서 포즈를 취하는 모습. 뉴시스 제공

래퍼 겸 프로듀서 지코가 서울 성수동에 보유한 건물이 매입 이후 큰 폭의 자산 가치 상승을 기록한 것으로 전해졌다.

17일 빌딩로드부동산 중개법인을 인용한 보도에 따르면, 지코는 지난 2018년 2월 서울 성동구 성수동에 위치한 건물을 본인 명의로 48억 원에 매입했다. 취득세와 중개 수수료 등을 포함한 실제 매입 원가는 약 51억 원으로 추산된다.

해당 건물은 지하 1층부터 지상 4층까지 총 5개 층으로 구성돼 있으며, 준공업 지역에 속한다. 연면적은 약 890.1㎡(약 260평) 규모다. 현재 지하 1층부터 지상 1층까지는 상가로, 지상 2층부터 4층까지는 사무실 용도로 임대가 이뤄지고 있다.

건물은 1987년 준공됐지만, 2014년 리모델링을 거쳐 외관과 내부 상태가 비교적 양호한 편이다. 특히 지하철 2호선 뚝섬역에서 도보 약 3분 거리에 위치해 접근성 측면에서도 장점을 갖췄다는 평가다.

지코는 해당 건물을 매입하며 약 30억 원가량의 대출을 받은 것으로 알려졌다. 등기부등본상 채권최고액은 36억 원으로, 일반적으로 실제 대출금의 약 120% 수준이라는 점을 감안한 수치다.

현재 이 건물의 시세는 약 110억 원 수준으로 평가된다. 매입 당시와 비교하면 약 52억 원가량의 시세 차익이 발생한 셈이다.

김경현 빌딩로드부동산 팀장은 “지코 건물과 준공 연도가 비슷한 건물이 최근 평당 1억 1000만원 수준에 거래됐다”며 “대지면적 100평 기준으로 현재 가치는 110억원 수준으로 추산된다”고 설명했다.

건물 맞은편에는 배우 김민준이 과거 보유했던 건물도 위치해 있다. 김민준은 2015년 해당 건물을 13억 2000만 원에 매입한 뒤, 2019년 20억 4000만 원에 매각해 약 7억 2000만 원의 시세 차익을 남긴 바 있다.

이에 대해 김 팀장은 “매입 당시에는 주변 시세 대비 다소 높다는 평가도 있었지만, 장기적인 관점에서 접근한 투자로 보인다”며 “인근 거래 사례가 많지 않았던 점도 고려된 선택”이라고 덧붙였다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]