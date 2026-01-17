레버쿠젠 출신 류승우, 안산 유니폼 입고 K리그 복귀

사진=안산그리너스FC 제공

프로축구 안산그리너스FC(이하 안산)가 한국 대표팀-독일 레버쿠젠 출신 미드필더 류승우를 영입, 새 시즌을 위한 에너지를 한층 끌어올렸다.

류승우는 2013 FIFA U-20 월드컵, 2016 리우 올림픽에 출전하며 국제무대에서 강한 인상을 남긴 선수다. 대표팀에서 핵심 자원으로 활약하며 일찌감치 이름을 알렸다. 특히, 빠른 스피드와 뛰어난 기술, 과감한 공격 전개가 인상적이다. 2016 리우 올림픽에서는 한국 축구 역사상 최초로 FIFA 주관 세계대회에서 본선 첫 해트트릭을 기록하며 국제무대에서 경쟁력을 입증했다.

이후 가능성을 인정받아 당시 손흥민이 몸 담았던 독일 분데스리가 바이어 04 레버쿠젠(이하 레버쿠젠)으로 이적하며 유럽 무대에 진출했다. 아인트라흐트 브라운 슈바이크, 아르미니아 빌레펠트 등에서 활약하며 다양한 해외 리그를 경험했다.

사진=안산그리너스FC 제공

국내로 복귀한 뒤에는 제주유나이티드, 상주상무(군 복무), 수원삼성블루윙즈 등을 거쳤고, 이후 태국과 인도네시아 리그에서도 활약하며 커리어의 폭을 넓혔다. 연령별 대표팀에 더불어 유럽과 아시아를 아우르는 다양한 무대 경험은 경기 운영과 상황 판단에 있어 류승우의 강점으로 평가받고 있다.

류승우는 왕성한 활동량과 공간 침투 능력을 바탕으로 공격 전개에 활력을 불어넣을 수 있는 자원으로, 측면과 중앙을 오가며 공격진에 유연함을 더할 수 있는 선수다. 또한, 풍부한 경험에서 나오는 경기 이해도를 바탕으로 팀 공격 전반에 안정감과 노련함을 제공할 것으로 기대를 모은다.

세 시즌 만에 다시 국내 무대에 복귀한 류승우는 “설레는 마음으로 K리그 복귀를 선택했다. 안산 최문식 감독님과 구단에 감사드린다”며 “안산그리너스의 올 시즌 도약과 승리에 큰 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 이적 소감을 전했다.

한편, 입단 절차를 마친 류승우는 중국 쿤밍 전지훈련에 합류해 선수단과 호흡을 맞출 예정이다.

사진=안산그리너스FC 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]