이혼 발표 뒤 다시 떠오른 사진?…개코·김수미 13주년 日여행

사진= 김수미 SNS

힙합 듀오 다이나믹듀오의 개코와 인플루언서 겸 사업가 김수미가 결혼 14년 만에 각자의 길을 선택했다.

개코는 16일 개인 SNS를 통해 이혼 소식을 전했다. 그는 “조심스러운 마음으로 개인적인 소식을 전한다”며 “오랜 시간 많은 대화를 나눈 끝에 서로의 삶을 존중하며 부부로서의 관계를 마무리하기로 했다”고 밝혔다. 이어 “두 사람은 부모로서 공동 양육의 책임을 가지고 역할을 끝까지 이어갈 것”이라며 이혼 이후에도 부모로서의 역할은 지속하겠다는 뜻을 분명히 했다.

같은 날 김수미 역시 SNS를 통해 같은 입장을 전했다. 김수미는 “개인적인 이야기인 만큼 조심스러운 마음으로 전한다”며 “지난해 오랜 시간 충분한 대화를 나눈 끝에 서로의 삶을 존중하는 선택으로 부부로서의 관계를 정리하기로 결정했다”고 밝혔다. 그는 “앞으로도 부모로서의 책임과 역할은 변함없이 함께 이어갈 예정”이라고 덧붙이며 공동 육아에 대한 의지를 재차 강조했다.

두 사람의 이혼 시점이 지난해였다는 사실이 알려지며, 당시 공개됐던 결혼기념일 여행도 다시 주목받고 있다. 김수미는 지난해 6월 SNS에 “밀가루파티였던 결혼13주년 교토여행, 행복했다아”라는 글과 함께 여행 사진을 공개한 바 있다.

사진 속에는 일본 교토 곳곳을 함께 여행하며 여유로운 시간을 보내는 두 사람의 모습이 담겼다. 이와 관련해 온라인에서는 “이별여행이었나”, “아이들과 함께하기 위한 여행이었을까”, “그때 이미 마음의 정리를 했던 것 같다” 등 다양한 반응이 이어졌다. 동시에 두 사람의 선택을 존중하며 응원하는 목소리도 적지 않다.

개코와 김수미는 2011년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 김수미는 결혼 후 육아에 전념하다 화장품 사업에 도전해 사업가로 자리매김했으며, 출산과 경력 단절, 재도전 과정을 솔직하게 공유해 공감을 얻어왔다. 개코 역시 다이나믹듀오 활동을 비롯해 프로듀싱과 작사 등 음악 작업을 꾸준히 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]