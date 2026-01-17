정시아 딸 서우, 초등학생 그림 실력 맞아? “엄마도 놀랐다”

사진= 정시아 SNS

배우 정시아가 딸 서우의 뛰어난 미술 재능을 공개하며 눈길을 끌었다.

지난 16일 유튜브 채널 ‘정시아 아시정’에는 “‘최초 공개’ 정시아 화장대 꿀템 모음”이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 영상은 정시아의 집에서 촬영됐으며, 자연스럽게 가족의 일상도 함께 소개됐다.

사진= 유튜브 채널 ‘정시아 아시정’ 화면 캡처

정시아는 집 안 벽에 걸린 한 작품을 가리키며 “서우가 5, 6학년 때 그렸던 그림이다”라고 설명했다. 이를 본 제작진은 “초등학생이 이렇게 잘 그릴 수가 있나. 초등학생의 실력이라는 게 믿기지 않는다”라며 감탄을 쏟아냈다. 정시아 역시 “나도 신기하다. 연필 하나로 이렇게 그리는 게 내가 봐도 신기하다”며 딸의 재능에 놀라움을 드러냈다.

이어 정시아는 서우가 예술중학교 입학 후 처음으로 완성한 한국화 작품도 소개했다. 그는 “예중 처음 들어가서 처음 그린 한국화다. 작품명은 '꽃들도'다”라며 작품을 설명했다. 그러면서 “하나의 나무에서 꽃이 다 다르지 않나. 또 보석도 열려 있고 그렇지 않나. 하나의 나무에서 여러 꽃들이 한 마음으로 피어나는 모습을 담았더라”고 덧붙였다.

서우는 최근 예술계에서도 주목받고 있다. 그는 지난 14일부터 오는 18일까지 열리는 ‘서울국제조각페스타’에 최연소 작가로 참여해 작품을 선보였다.

이에 대해 정시아는 “페스타의 주제가 ‘경험의 확장’ 인 만큼 서우의 작품 속 물파장처럼 이번 경험이 서우의 마음 속에서 어떤 파장을 일으킬지, 작품 속 꽃들처럼 얼마나 아름답게 피어날지 기대가 된다”고 전했다. 또한 “자신만의 언어로 작품을 완성하며 그 과정을 통해 작품에 대한 책임감을 배우는 시간이었다”고 밝혀 의미를 더했다.

한편 정시아는 배우 백윤식의 아들인 배우 백도빈과 2009년 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 딸 서우는 현재 명문 예술중학교인 예원학교에 재학 중이며, 미술 분야에서 두각을 나타내고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]