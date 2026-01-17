김태훈, 형이 김태우였어? 닮은꼴 형제에 시청자 ‘깜짝’

사진=MBN, 채널S ‘전현무계획3’ 영사캡처

배우 김태훈이 예능 프로그램을 통해 자신의 연기 인생 출발점과 형 김태우와의 특별한 인연을 솔직하게 털어놨다.

16일 방송된 리얼 길바닥 먹큐멘터리 ‘전현무계획3’에서는 혹한기 속 ‘납량특집’을 방불케 하는 먹방과 함께 김태훈의 데뷔 비화가 공개됐다. 이날 방송에는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 함께 ‘먹친구’로 합류한 김태훈이 출연해 창원에서 촬영을 진행했다.

전현무는 이날 음식 소개에 앞서 “이번 음식은 ‘시청자계획’이다. 불고기인데 재료가 너무 빡세서 설명을 못 하겠다”며 난해한 힌트를 던졌고, 생아귀와 고등어 등 엉뚱한 추측이 이어지며 웃음을 자아냈다.

첫 입을 조심스럽게 맛본 김태훈은 점점 붉어지는 얼굴에도 불구하고 “맵기가 딱 좋다. 제가 상남자 스타일이라~”라며 너스레를 떨었다. 이에 전현무는 곧바로 “뻥 좀 그만 치시라. 오늘 열 마디 중 아홉 마디가 뻥 같다”고 받아치며 현장을 웃음바다로 만들었다. 결국 김태훈은 “오늘 악역 이미지를 좀 벗으려고 했는데, 완전히 끝난 것 같다”며 쿨하게 상황을 인정해 폭소를 더했다.

이날 김태훈은 배우 김태우의 친동생으로서, 연기를 시작하게 된 계기도 전했다. 그는 “형은 중학생 때부터 아버지와 대립하면서 연기를 준비했다”며 “저는 아무 생각 없이 지내던 아이였다”고 과거를 돌아봤다.

이어 “원래는 홍대 무역학과에 합격했는데, 한양대 연극영화과에 추가 합격했다”며 “형이 자다가 그 얘기를 듣고는 ‘같이 한양대 가자’고 해서 입학을 도와줬다”고 회상했다. 김태훈은 이 선택을 계기로 연극의 매력에 빠졌고, 이후 무대에 서는 시간이 이어졌다고 밝혔다.

형제의 연기 스타일에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다. 김태훈은 “쌍둥이 같다는 말도 있고, 전혀 다르다는 말도 있다”며 “각자 자기만의 연기 길을 개척해 가고 있다”고 말했다. 또 “악역을 많이 했지만, 사실은 바보 같은 역할도 해보고 싶다. 그런 건 대본 리딩 없어도 현장에서 애드립으로 충분히 할 수 있을 것 같다”며 새로운 연기 욕심도 드러냈다.

한겨울의 매운 먹방과 함께 공개된 배우 형제의 진솔한 이야기는 웃음과 공감을 동시에 안기며 시청자들의 호응을 얻었다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

