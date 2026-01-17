탁구 박강현-김나영, WTT 준결승행…임종훈-신유빈 탈락

사진=WTT 홈페이지

희비가 엇갈렸다.

한국 탁구 박강현(미래에셋증권)-김나용(포스코인터내셔널) 조가 ‘월드테이블테니스(WTT) 스타 컨텐더 도하 2026’ 혼합복식 준결승에 진출했다. 반면, 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조는 8강서 고개를 숙였다.

박강현-김나영 조는 16일(현지 시간) 카타르 도하에서 열린 천준송-친유쉬안(중국)과의 대회 혼합복식 8강에서 게임스코어 3-1(11-7 11-6 7-11 11-8)로 승리했다. 4강서 천위안위-콰이만(중국) 조와 결승 진출 티켓을 두고 다툰다.

박강현의 날카로운 드라이브와 김나영의 안정적인 리시브가 빛을 발했다. 1게임과 2게임을 내리 잡으며 승기를 잡았다. 특히 2게임은 한 번도 상대에 역전을 허용하지 않았다. 3게임을 내줬지만 치열한 승부 끝에 4게임을 챙겼다.

임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조는 만리장성에 막혔다. 천위안위-콰이만 조와의 8강에서 게임스코어 0-3(8-11 10-12 9-11) 완패를 당했다. 여자복식과 혼합복식에서 연달아 탈락한 신유빈은 여자 단식에 집중한다. 16강에 진출했다.

사진=WTT 홈페이지

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]