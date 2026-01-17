박찬욱 통했다…‘어쩔수가없다’, 미국서 韓 영화 흥행 2위 전망

어쩔수가없다를 연출한 박찬욱 감독과 주연 배우 이병헌. 뉴시스

박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’가 미국에서 개봉한 한국 영화 가운데 역대 2위 흥행 성적을 낼 것이라는 예상이 나왔다.

할리우드 매체 데드라인은 16일(현지시간) “어쩔수가없다는 칸영화제에서 여러 차례 수상한 박찬욱 감독의 34년 연출 경력 중 미국 박스오피스에서 가장 큰 흥행작이 될 전망”이라며 이같은 예측을 했다.

해당 매체에 따르면 어쩔수가없다는 현재까지 미국 주요 도시에서 소규모 개봉으로 420만달러(약 62억원)의 티켓 매출을 올렸다. 이미 ‘올드보이’(박스오피스 모조 집계 기준 246만달러) 등 박 감독의 전작 성과를 넘어섰다.

현재 흥행 추이로 미뤄보면 최종적으로 북미 지역 총수입이 1000만달러대에 달할 것으로 업계는 관측하고 있다. 이는 봉준호 감독의 오스카 수상작 ‘기생충’(총 5385만달러)에 이어 북미에서 두 번째로 높은 흥행 수입이다. 종전에 한국 영화 중 북미 박스오피스 두 번째 흥행 기록은 심형래 감독의 2007년작 ‘디 워’(1098만달러)다.

매체는 “어쩔수가없다는 미 애리조나주 피닉스와 캘리포니아주 샌디에이고, 새크라멘토, 노스캐롤라이나주 롤리 등에서 꾸준히 관객을 끌어모으고 있다”며 “개봉 4주 차 주말인 이날부터 700곳에서 상영된다”고 덧붙였다.

한편 어쩔수가없다의 전 세계 흥행 수입은 현재 2700만달러(약 398억원)에 육박해 향후 박 감독의 전작 ‘아가씨’(총 3786만달러)를 넘어설 수도 있을 것으로 전망되고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

