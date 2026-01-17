QWER, 日 ‘도굴왕’ 주제가 부른다…“첫 OST 영광”

밴드 QWER. 타마고 프로덕션 제공

밴드 QWER(큐더블유이알)이 일본 애니메이션 ‘도굴왕’의 오프닝 주제가를 부른다.

17일 소속사 타마고 프로덕션에 따르면 QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 오는 7월 후지 TV, 간사이 TV 등을 통해 방송되는 도굴왕의 오프닝 주제가 ‘쇼 다운(SHOW DOWN)’에 참여했다.

도굴왕은 전 세계를 뒤흔들 유물들의 출현과 이를 차지하기 위한 도굴꾼들의 숨막히는 모험을 그린 판타지 블록버스터다. 천재적인 도굴꾼 서주헌이 유물의 힘으로 세계를 제패하며 진정한 도굴왕이 되어가는 대역전극의 서막을 스릴감 넘치게 그리며 K-판타지 웹툰의 새로운 지평을 열었다는 극찬을 받았다.

특히 이 애니는 지난해 8월 기준 국내에서 누적 조회수 2억회를 달성했으며, 인도네시아 등 동남아시아를 비롯해 영어권 등 해외에서도 큰 인기를 얻었다.

쇼 다운은 QWER이 데뷔 후 처음으로 가창하는 애니메이션 OST이자 일본어 가창곡이다(국내 기발매곡 제외). 전날 도굴왕 PV 영상을 통해 쇼 다운의 음원 일부가 최초 공개된 가운데, QWER 특유의 경쾌한 밴드 사운드 위에 청량한 보컬이 더해져 완곡을 향한 기대감을 높였다.

QWER은 “도굴왕의 오프닝 주제가를 가창하게 돼 영광이다. QWER 이름으로 발매되는 첫 OST인 만큼 멤버 모두 세세한 부분까지 신경 쓰며 소중하게 작업에 임했다”며 “도굴왕의 이야기를 아신다면 가사 역시 더욱 흥미롭게 느끼실 것 같다. 쇼 다운과 함께 QWER도 많이 사랑해 달라”고 소감을 전했다.

한편 QWER은 현재 아시아 8개 도시를 순회하는 데뷔 첫 월드투어 2025 QWER 1ST WORLD TOUR ‘ROCKATION’을 성황리에 진행 중이다. 이에 앞서 QWER은 서울을 시작으로 미주 8개 도시를 뜨겁게 열광시키며 글로벌 존재감을 각인시켰다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

