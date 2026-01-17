조세호, 예능 복귀했는데…수척해진 얼굴에 쏠린 시선

사진= 넷플릭스 '도라이버' 제공

개그맨 조세호가 한층 수척해진 모습으로 근황을 전하며 시청자들의 이목을 끌고 있다.

오는 18일 공개되는 넷플릭스 예능 도라이버 시즌3: 도라이 해체쇼 11회에서는 ‘겨울’을 드레스 코드로 삼아 멤버들이 각자 다른 콘셉트의 분장으로 등장한다. 이날은 김숙의 해체쇼를 기념해 ‘대한민국 NO.1 프리미엄 겨울 캠핑’을 내세운 ‘뉴 숙마카세’가 펼쳐지며, 과장된 설정과 분장이 웃음을 자아낼 예정이다.

이 가운데 조세호는 홍진경과 함께 빈집을 노리는 ‘2인조 도둑’ 콘셉트로 등장한다. 코믹한 설정과 달리 공개된 스틸컷 속 조세호는 이전보다 눈에 띄게 마른 체형과 핼쑥한 얼굴로 시선을 끈다. 다소 창백해 보이는 인상까지 더해지며 자연스럽게 관심이 집중되는 장면이다.

이번 회차에는 지난 방송에서 급성 장염으로 자리를 비웠던 우영이 다시 합류해 ‘맥컬리 우영’ 콘셉트로 등장하고, 주우재는 폭설 현장을 전하는 ‘주대기 기자’로 변신해 눈을 맞은 채 빈 밥그릇을 내미는 모습으로 웃음을 더한다. 화려한 설정 속에서도 조세호의 수척해진 모습은 유독 눈길을 끄는 포인트다.

조세호는 최근 방송 복귀 소식과 함께 과거 제기됐던 ‘조폭 친분 의혹’을 둘러싼 폭로자의 추가 주장으로 다시 한 번 논란의 중심에 섰다. 앞서 모든 방송에서 자진 하차하며 활동 중단을 선언했던 그는 ‘도라이버’ 새 시즌 합류 소식이 전해지며 복귀 수순에 들어간 것이 아니냐는 관측을 받았다. 이후 폭로자가 복귀 시점과 관련해 추가 입장을 내놓으며 논란은 재점화된 상황이다.

이에 대해 조세호 측은 “지역 행사에서 알게 된 지인일 뿐이며 조직폭력배와는 무관하다”고 선을 그었고, 허위 주장에 대해서는 법적 대응 방침을 밝힌 바 있다. 그러나 폭로자는 최근까지도 사진과 발언을 이어가며 공방을 지속하고 있다.

이런 가운데 예능 프로그램을 통해 공개된 조세호의 모습은 논란 이후 사실상 첫 공식 화면 노출이라는 점에서 더욱 주목받고 있다. 분장과 콘셉트가 가미된 장면이지만, 이전보다 마른 인상이 더해지며 다양한 해석을 낳고 있다.

한편 도라이버 시즌3: 도라이 해체쇼 11회는 오는 18일 오후 5시 넷플릭스를 통해 공개된다.

