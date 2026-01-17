‘하트맨’ 문채원, JTBC ‘뉴스룸’ 뜬다…연기 인생 최초

문채원이 뉴스룸에 방문한다. 롯데엔터테인먼트 제공

영화 ‘하트맨’의 주인공인 배우 문채원이 뉴스 스튜디오에 등장한다.

17일 롯데엔터테인먼트에 따르면 문채원은 오는 18일 JTBC 뉴스룸 초대석에 나선다.

영화 홍보 차 뉴스룸에 방문한 문채원은 영화와 연기에 대한 진솔한 이야기를 나눌 예정이다. 특히 연기 인생 최초로 뉴스 스튜디오에 출연해 기대감을 자아낸다. 안나경 아나운서와의 만남으로 뉴스 스튜디오 현장이 무엇보다 빛났다는 후문이다.

한편 하트맨은 ‘히트맨’ 시리즈 최원섭 감독과 권상우가 다시 한번 의기투합한 작품이다. 문채원, 박지환, 표지훈 등 매력적인 배우들과 및 김서헌 아역 배우와 함께 코믹 케미스트리를 완성했다.

영화는 돌아온 남자 승민(권상우)이 다시 만난 첫사랑 보나(문채원)을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만, 그녀에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디를 그린다. 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

