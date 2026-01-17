‘케데헌’ OST, 英 싱글차트 3곡 동시진입…캣츠아이 42위

케이팝 데몬 헌터스 스틸컷. 넷플릭스 제공

최근 제83회 골든글로브 시상식에서 애니메이션상·주제가상 2관왕을 차지한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST 3곡이 영국 싱글차트에 동시진입하며 인기를 이어가고 있다.

17일 오피셜 차트에 따르면 케데헌 OST 골든(GOLDEN)은 오피셜 싱글 톱100 최신 차트(16~22일)에서 12위를 차지했다. 해당 차트에 30주째 머물렀다.

또다른 OST 왓 잇 사운즈 라이크(What It Sounds Like)는 30위로 통산 12주째 이 차트를 지켰다. 하우 잇츠 던(REHOW IT’S DONE)은 32위에 오르며 해당 차트 통산 17주째 진입했다.

기획사 하이브(HYBE)와 미국 유니버설뮤직그룹(UMG) 산하 게펜 레코드의 합작 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)도 글로벌 영향력을 펼치고 있다. 신곡 인터넷 걸(Internet Girl)이 42위를 기록했다. 지난 주 해당 차트에 24위로 데뷔했고, 2주째 진입이다.

인터넷걸은 최근 성황리에 마무리된 캣츠아이의 북미 투어 뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)에서 먼저 공개된 곡이다.

이와 함께 캣츠아이의 대표곡 가브리엘라는 이번 주 99위를 차지하며 통산 17주째 해당 차트에 머물고 있다. 이에 따라 캣츠아이는 지난 주에 이어 이번 주에도 두 곡을 동시에 올렸다.

그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 로제와 미국 팝스타 브루노 마스의 글로벌 히트곡인 아파트도 여전히 식지 않은 인기를 보여주고 있다. 아파트는 80위를 차지했다. 통산 59주째 진입 기록이다.

한편 이번 주 싱글차트 1위는 지난 주에 이어 가수 조(Djo)의 엔드 오브 비기닝(End Of Beginning)이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

