“3억 우승했는데 아직 못 받았다” 최강록, 상금보다 중요한 건 ‘마음’

사진= 넷플릭스 제공

넷플릭스 예능 흑백요리사: 요리 계급 전쟁2 우승자 최강록 셰프가 우승 상금 3억 원과 관련한 솔직한 이야기를 전했다.

16일 ‘흑백요리사2’ 공동 연출을 맡은 김학민·김은지 PD와 최강록 셰프가 프로그램 비하인드와 우승 소감을 나눴다.

이날 최강록 셰프는 3억 원에 달하는 우승 상금의 사용 계획을 묻는 질문에 “아직 못 받았다”라고 답해 현장을 웃음 짓게 했다.

그는 후배들로부터 파인다이닝 창업을 권유받는다며 “후배들이 ‘파인다이닝 차려라’ 이런 얘기를 많이 하는데, 저는 그런 얘기를 들으면 '네 마음은 파인 하냐' 이렇게 얘기를 한다. 저는 만드는 사람의 마음이 파인해야 한다고 생각한다”라고 자신의 철학을 전했다.

이어 최강록 셰프는 장래에 대한 소망도 밝혔다. 그는 “나중에 여유가 되면, 국숫집을 하며 늙어가고 싶은 꿈은 있다”라고 말했다.

사진= 넷플릭스 제공

우승 사실을 가족에게도 알리지 않았다는 에피소드도 공개됐다. 최강록 셰프는 “우승한 사실을 배우자에게도 얘기 안 했었다. (말을 안 한 제가) 순진한 거였죠. 위약금을 진짜로 내는 줄 알았다”라고 너스레를 떨었다.

이에 김은지 PD는 “스포 시 위약금 내는 건 진짜다”라고 맞받아치며 현장을 웃음바다로 만들었다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]