이효리♥이상순, 15년 함께한 반려견 구아나와 이별…“한결같이 지켜준 가족”

가수 이효리와 이상순 부부가 오랜 시간 함께한 반려견과의 이별 소식을 전했다.

이상순은 16일 자신의 개인 계정을 통해 “2011년에 처음만나 지금까지 15년동안 내곁을 한결같이 지켜주던 구아나가 떠났습니다”라는 글로 슬픔을 전했다.

함께 공개된 사진에는 반려견 구아나의 모습은 물론, 이효리와 이상순이 구아나와 함께했던 일상 속 장면들이 담겼다. 특히 입양 전 유기견이었던 시절의 어린 구아나 사진도 포함돼 보는 이들의 마음을 더욱 먹먹하게 했다.

구아나는 방송에서도 종종 모습을 드러내며 많은 사랑을 받아온 반려견이다. 이 때문에 소식을 접한 팬들 역시 깊은 애도의 메시지를 전하고 있다.

앞서 이효리는 지난해 tvN 예능 유 퀴즈 온 더 블록에 출연해 구아나의 건강 상태를 언급한 바 있다. 당시 그는 “지금은 반려견이 다섯 마리다. 다른 반려견인 구아나도 마지막을 준비하고 있다”라며 반려가족을 향한 애정을 전했다.

한편 이효리와 이상순은 2013년 결혼 후 약 11년간 제주도에서 생활하다가 2024년 하반기 서울로 거처를 옮겼다. 두 사람은 자립준비청년 지원을 위해 아름다운재단에 2억 원을 기부했으며, 유기견 보호를 위한 기부와 봉사 활동도 꾸준히 이어가고 있다.

