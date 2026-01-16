요통, 다리 저림 증상… 허리디스크? 어쩌면 근막통 증후군

일상생활에서 허리가 아프거나 다리가 저리면 많은 이들이 척추질환 중 하나인 추간판 탈출증, 즉 허리디스크를 먼저 떠올리기 마련이다. 실제 대다수 요통 환자 중 상당수가 허리디스크를 의심하며 병원을 찾지만, 검진 결과 '근막통 증후군'으로 진단받는 경우가 적지 않다.

근막통 증후군은 근육을 감싸고 있는 얇은 막인 '근막'에 통증 유발점이 발생하여 나타나는 질환이다. 통증 유발점은 주로 목, 어깨, 등, 허리 등 인체의 다양한 부위에서 발생한다. 해당 부위의 뻣뻣함과 결림, 압통을 동반하는 것이 일반적인 특징이다. 특히 이 통증은 허리디스크의 방사통과 유사하게 엉덩이나 다리로 저림 증상이 확산되는 양상을 보여 환자들을 혼란스럽게 하는 요인이 된다.

근막통 증후군의 주요 원인으로는 잘못된 자세, 반복적인 동작, 과도한 스트레스, 수면 부족 등이 꼽힌다. 특정 근육의 지속적인 긴장과 수축이 통증 유발점을 형성하고, 이 유발점에서 시작된 통증이 연관통 형태로 주변 부위로 퍼져나가 일상생활에 지장을 초래하는 것으로 알려져 있다.

근막통 증후군이 허리디스크나 기타 척추 질환과 유사한 증상을 보이는 만큼, 정확한 진단은 치료 계획 수립에 필수적이다. 단순히 요통과 저림 증상만으로 허리디스크를 자가 판단하기보다는 전문 의료기관에 내원하여 신경학적 검사를 받는 것이 권장된다.

신경학적 검사에는 근력, 반사, 감각 이상 여부를 확인하는 기본 검사와 함께, 다리 들어 올리기 검사(SLR)나 신경가동성 테스트 등이 포함된다. 이러한 검사를 통해 통증의 원인이 근육 문제인지, 아니면 신경학적 문제인지 명확하게 감별할 수 있다.

근막통 증후군으로 진단된 경우, 우선적으로 비수술 치료를 시행하여 통증을 관리하고 근육 기능을 회복시키는 데 중점을 둔다. 통증 초기에는 온열 치료, 전기 자극 치료, 수기 치료 등을 통해 급성 통증기를 단축시키는 노력이 필요하다. 필요한 경우 주사 요법을 선별적으로 시행하여 즉각적인 통증 완화를 도모하기도 한다.

통증이 어느 정도 조절되면, 재발 방지와 근본적인 치료를 위해 코어 근육 및 둔근 강화 운동이 병행된다. 힙힌지, 브릿지, 버드독과 같은 운동은 허리 주변 근육의 안정성을 높이고 자세를 개선하는 데 효과적인 것으로 평가된다. 이러한 운동은 장기적으로 요통을 줄이고 근막통 증후군을 관리하는 데 중요한 요소로 제시되고 있다.

환자의 일상 복귀는 통증 강도 0~3/10 범위 내에서 활동 가능할 때를 기준으로 삼는다. 장시간 앉아있거나 몸을 비트는 동작, 무거운 물건을 드는 활동 등은 단계적으로 허용하며, 통증 반응을 면밀히 관찰하며 진행하는 것이 원칙이다.

최종식 포항 본365의원 원장은 “허리 통증과 다리 저림은 일상에서 흔히 겪는 증상이지만, 그 원인은 매우 다양하기 때문에 자가 진단하기보다는 의료진의 정확한 진단 아래 맞춤형 비수술 치료와 꾸준한 근력 강화 운동을 통해 건강한 허리를 유지하려는 노력이 중요하다”고 강조했다.

