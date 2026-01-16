‘환승연애2’ 박나언, 인플루언서 넘어 로스쿨 합격…장학금 제안까지

사진= 박나언 SNS

티빙 연애 예능을 통해 얼굴을 알린 박나언이 오랜 꿈이었던 로스쿨 합격 소식을 직접 전했다.

박나언은 16일 자신의 SNS를 통해 “지난주, 오랫동안 준비하고 꿈꿔왔던 로스쿨에서 장학금 제안과 함께 합격 소식을 들었다”며 기쁜 근황을 밝혔다.

그는 먼저 응원을 보내준 이들에게 감사 인사를 전하며 그간의 마음고생을 털어놨다. 박나언은 “지금까지 ‘로스쿨 지망생’이라는 타이틀로 수년을 보내며 마땅한 결과를 보여드리지 못해 마음이 불편했다. 완벽한 모습, 완성된 결과만을 보여줘야 한다는 강박에 사실 준비하고 있다는 말조차 꺼내기가 무서웠던 것 같다”고 고백했다.

이어 “걱정하고 불안해하면서도, 포기하지 않았던 시간들이 모여 드디어 로스쿨 합격이라는 결과를 얻게 되었다”며 스스로를 다독이는 진심 어린 소회를 전했다.

현재 상황에 대해서도 구체적으로 설명했다. 박나언은 “현재 미국 로스쿨 중 한 곳의 소식을 먼저 받았고, 지원한 다른 학교들의 결과도 기다리는 중이라 입학할 곳이 결정되는 대로 공유 드리겠다”고 밝혔다. 그러면서 “학생으로 돌아가 성실하고 겸손한 마음가짐으로 공부에 임해보려 한다”며 새로운 출발에 대한 각오를 덧붙였다.

한편 박나언은 홍익대학교 법학과 출신으로, 환승연애2에 출연하며 대중의 주목을 받았다. 이후 인플루언서로 활동하며 다양한 근황을 전해왔다.

