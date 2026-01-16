중년 남성 울리는 전립선염·전립선비대증…증상과 치료법은?

중장년 남성들 사이에서 소변이 시원치 않거나 잔뇨감, 잦은 배뇨 등으로 인한 불편함을 호소하는 이들이 많다. 이러한 배뇨 관련 증상은 단순한 피로나 일시적인 컨디션 저하로 오인하기 쉬우나, 반복될 경우 전립선 건강 이상을 의심해볼 필요가 있다. 특히, 일상생활에 지장을 초래할 만큼 불편이 지속될 경우 삶의 질 전반에 부정적인 영향을 미치므로 각별한 주의가 요구된다.

전립선 질환 중 가장 흔하게 거론되는 것은 전립선염과 전립선비대증이다. 이 두 질환은 모두 배뇨 장애를 유발할 수 있으나, 발생 기전 및 진행 양상에서 명확한 차이를 보인다.

전립선염은 전립선에 염증이 발생한 상태를 의미하며, 비교적 젊은 연령층에서도 발병할 수 있고 주로 통증이나 불쾌감을 수반한다. 반면 전립선비대증은 노화에 따른 전립선 조직의 증식으로 인해 발생하는 질환으로, 소변 흐름 약화 및 야간뇨 등이 대표적인 증상으로 꼽힌다.

전립선염의 증상으로는 하복부 통증, 회음부 불쾌감, 배뇨 및 사정 시 통증 등이 있으며, 급성 또는 만성 형태로 나타난다. 특히 만성 전립선염은 명확한 증상 없이 장기간 지속되어 환자에게 큰 정신적·육체적 스트레스를 야기하기도 한다. 이에 증상 발현 시 정확한 원인을 감별하는 것이 치료의 핵심이다.

전립선비대증은 주로 40대 이후 남성에게서 빈번하게 발생하며, 소변 줄기가 가늘어지거나 배뇨 시간이 길어지는 등의 변화를 초래한다. 이로 인해 잔뇨감으로 화장실을 자주 찾게 되거나, 야간뇨로 인한 수면 방해로 삶의 질이 저하될 수 있다. 해당 증상들을 방치할 경우 방광 기능 저하 및 요로 감염 등 심각한 합병증으로 발전할 위험성이 있어 조기 관리가 필수적이다.

전립선염과 전립선비대증은 증상만으로 자가 진단하기 어렵다. 따라서 비뇨의학과 의료진을 통한 정밀 검진으로 정확한 상태를 확인하는 것이 무엇보다 중요하다. 소변 검사, 전립선 촉진 검사, 초음파 검사 등을 종합적으로 활용하여 염증 유무, 전립선 크기, 배뇨 기능 등을 평가한 후, 환자 개개인에게 최적화된 치료 계획을 수립하게 된다. 질환의 특성에 따라 약물치료, 생활 습관 교정, 보조적 치료 등이 병행될 수 있다.

두 질환이 동시에 나타나는 경우도 적지 않으므로, 단순한 증상 완화에 그치지 않고 전립선 상태 전반을 고려한 포괄적인 치료 접근이 요구된다.

이상훈 부천 제니스비뇨의학과의 대표원장(비뇨의학과 전문의)은 “전립선염과 전립선비대증은 증상이 유사하여 혼동하기 쉽지만, 원인과 치료 접근법에 근본적인 차이가 있다”며, “정확한 검사를 통해 질환을 구분하고 그에 상응하는 치료를 진행하는 것이 무엇보다 중요하다고” 강조했다.

이어 “전립선 질환은 조기에 관리할수록 증상 조절이 용이하며, 일상생활의 불편을 최소화하는 데 기여한다”며, “증상이 반복되거나 악화될 경우 임상 경험이 풍부한 의료진과의 충분한 상담을 통해 체계적인 치료 계획을 수립하는 것이 현명하다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

