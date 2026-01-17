추워지면 더 아픈 무릎 퇴행성관절염… 올바른 비수술 방법은?

기온이 떨어지기 시작할 때 무릎 통증을 호소하는 이들이 부쩍 늘어난다. 계단을 오르내릴 때, 오래 앉았다 일어날 때 무릎이 뻣뻣하거나 욱신거리는 통증이 반복된다면 무릎 퇴행성관절염 가능성을 염두에 두어야 한다. 이를 조기에 관리하지 않을 경우 일상생활의 질을 크게 떨어뜨릴 수 있어 주의해야 한다.

퇴행성관절염은 무릎 관절을 보호하던 연골이 점차 닳아 없어지면서 관절 사이의 완충 기능이 사라져 발병한다. 이로 인해 통증과 염증, 기능 저하가 나타나는 것이 특징이다.

초기에는 가벼운 무릎 통증이나 부종, 운동 범위 감소로 시작되지만 방치할 경우 평지를 걷기조차 힘들 만큼 증상이 악화될 수 있다. 특히 찬 공기나 기압 변화에 따라 관절 주변 혈류 및 근육 긴장에 변화가 나타나면서 통증이 뚜렷해지기도 한다.

중요한 점은 퇴행성관절염의 치료가 곧바로 수술을 의미하지 않는다는 것이다. 실제로 발병 초기나 중등도 단계에서는 비수술적 관절염 치료만으로도 통증 완화 및 기능 개선을 기대할 수 있다. 기본적으로는 약물치료와 물리치료를 통해 염증 및 통증을 조절하고 필요에 따라 주사요법, 체외충격파 치료를 병행한다. 이러한 치료는 관절 주변 조직의 회복을 돕고 무릎 사용에 따른 부담을 줄이는 데 기여한다.

최근에는 보다 적극적인 비수술 치료 방법으로 무릎 PRP 주사, 자가골수 농축 흡인물 주사(BMAC)가 활용되고 있다. PRP 주사는 환자 본인의 혈액에서 성장인자가 풍부한 혈소판을 추출해 관절 내에 주입하는 방식이다. 이로써 통증 감소와 염증 완화에 도움을 준다. BMAC 주사는 자가 골수에서 얻은 농축 성분을 활용해 관절 환경 개선을 도모하는 치료 방법이다. 두 치료 모두 환자 상태와 관절 손상 정도에 따라 선택적으로 적용할 수 있다.

다만 이러한 비수술 치료 역시 정확한 진단을 바탕으로 시행해야 올바른 효과를 기대할 수 있다. X-ray, 초음파, MRI 등 영상검사를 통해 연골 손상 정도와 관절 상태를 정확히 파악한 뒤 연령, 기저질환, 활동량, 생활습관 등을 종합적으로 고려해 치료 방향을 결정하는 것이 필수다.

아울러 치료만큼 중요한 것이 생활습관 관리다. 퇴행성관절염 예방과 진행 억제의 핵심은 체중 관리다. 체중이 증가할수록 무릎에 가해지는 부담이 기하급수적으로 늘어나기 때문이다. 무릎에 부담이 적은 실내 자전거, 수영, 평지 걷기, 아쿠아로빅 같은 운동은 관절 건강에 도움이 된다. 반면 쪼그려 앉기, 양반다리, 무릎을 꿇는 자세, 장시간 운전은 관절에 부담을 주므로 피하는 것이 좋다.

이영석 은평 성누가병원 원장(정형외과 전문의)은 "퇴행성관절염 발병 초기에 전문의의 정확한 진단을 받고 자신의 상태에 맞는 비수술 치료와 생활습관 관리를 병행한다면 무릎 건강을 오래 유지할 수 있다"며 "찬 바람에 유독 무릎이 시리게 느껴진다면 가볍게 넘기지 말고 정밀 검사 및 맞춤 치료 방법을 찾는 것이 바람직하다"고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

