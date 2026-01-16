서현, 취미 5개월 만에 롯데콘서트홀 오른다…“용기냐 무리수냐”

사진= 꿈이엔티 제공

그룹 소녀시대 출신 배우 서현이 바이올리니스트로 무대에 오른다. 악기를 잡은 지 불과 5개월 만에 국내 대표 클래식 전용 공연장인 롯데콘서트홀에 서게 되면서 대중의 시선은 기대와 우려로 엇갈리고 있다.

14일 소속사 꿈이엔티는 서현이 오는 3월 13일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열리는 ‘솔 필하모닉 오케스트라 제8회 정기연주회’에 협연자로 참여한다고 밝혔다. 이날 서현은 비토리오 몬티의 ‘차르다시(Csárdás)’를 연주할 예정이다.

이번 무대가 주목받는 이유는 서현의 짧은 바이올린 경력 때문이다. 그는 약 5개월 전 취미로 바이올린을 시작한 초보 연주자로 알려졌다. 이에 대해 서현 측은 “전문 연주자의 완벽함보다는 음악을 즐기는 순수한 열정을 보여줄 것”이라며 “대중이 클래식을 더 가깝게 느끼길 바란다”고 무대에 서게 된 취지를 설명했다. 협연을 맡은 솔 필하모닉 오케스트라는 전공자가 아닌 단원들로 구성된 아마추어 오케스트라다.

소식이 전해진 이후 온라인 커뮤니티와 클래식 애호가들 사이에서는 다양한 반응이 이어지고 있다. 응원의 목소리를 보내는 이들은 “바쁜 활동 속에서도 새로운 도전에 나선 점이 인상적이다”, “연예인의 영향력으로 클래식 문턱을 낮추는 계기가 될 수 있다”, “아마추어 오케스트라와의 협연이라는 점에서 취지에 맞는 무대”라며 긍정적인 평가를 내놓고 있다.

반면 비판적인 시선도 적지 않다. 일부 누리꾼들은 “전공자들도 서기 어려운 무대에 취미 5개월 차 연예인이 오른다는 점에서 상대적 박탈감을 느낄 수 있다”, “차르다시는 높은 기교를 요구하는 곡인데 짧은 기간 안에 완성도를 보여줄 수 있을지 의문”, “연예인 특혜로 비칠 수 있다”며 우려를 표했다.

클래식을 보다 친근하게 전하겠다는 서현의 선택이 설득력을 얻을 수 있을지는 결국 무대 위 연주로 증명될 전망이다. 오는 3월, 서현의 첫 바이올린 협연 무대에 이목이 집중되고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]