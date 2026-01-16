“좋은 기억이 많은 곳” 다시 히어로즈맨으로…키움, 내야수 서건창 영입

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움은 16일 내야수 서건창과 연봉 1억 2천만원에 선수 계약을 체결했다.

이번 계약으로 서건창은 5년 만에 히어로즈 유니폼을 다시 입게 됐다.

서건창은 광주일고를 졸업하고 2008년 LG에 육성선수로 입단하며 프로 생활을 시작했다. 2012년 히어로즈로 이적해 그해 신인왕과 골든글러브를 동시에 석권하며 리그 정상급 2루수로 자리매김했다.

2014년에는 KBO리그 역대 최초로 한 시즌 200안타(최종 201안타) 고지를 돌파하며 정규시즌 MVP를 수상하기도 했다. 2021년 7월까지 히어로즈에서 활약한 서건창은 이후 LG트윈스와 KIA타이거즈에서 선수 생활을 이어갔다.

서건창은 KBO리그 통산 15시즌 동안 1,360경기에 출전해 1,431안타 41홈런 854득점 519타점 233도루 타율 0.297을 기록 중이다.

서건창은 “저를 많이 사랑해주셨던 팬들 앞에 다시 설 수 있어서 감회가 새롭다”며 “그라운드에 설 수 있는 기회가 생겼다는 것 자체로도 행복하다. 좋은 기억이 많은 곳으로 돌아온 만큼 책임감을 갖고 후배들을 잘 다독이면서 좋은 시즌을 치를 수 있도록 열심히 준비하겠다”고 소감을 밝혔다

구단은 “서건창의 친정팀 복귀를 환영한다. 풍부한 경험은 물론 히어로즈의 문화와 시스템을 잘 이해하고 있는 선수”라며 “자기 관리가 철저한 선수인 만큼 이번 겨울을 잘 준비한다면 충분히 경쟁력을 보여줄 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

서건창은 오는 25일부터 고양 국가대표 야구훈련장으로 합류해 훈련에 돌입한다.

