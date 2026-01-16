차두리 감독, 전 축구대표팀 차범근 감독, 전 브라질 축구 국가대표 선수 지우베르투 시우바, 이영표 해설위원, 구자철 디렉터(왼쪽부터)가 16일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 FIFA 월드컵 트로피 투어 미디어 간담회에서 트로피 공개 행사에서 포즈를 취하고 있다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]