[SW포토] 2026월드컵 대한민국 화이팅

차두리 감독, 차범근 전 감독, 이영표해설위원, 구자철 레드앤풋볼 아시아 스포츠 디렉터(왼쪽부터)가 16일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 FIFA 월드컵 트로피 투어 미디어 간담회에서 응원의 메시지를 전달하며 화이팅을 외치고 있다.

