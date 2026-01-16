이시언♥서지승, 지인들 불러 ‘중대 발표’…“이시언 아빠 됩니다”

사진= 이시언의 유튜브 채널 ‘시언’s쿨’ 화면 캡처

배우 이시언과 서지승 부부가 지인들과 함께 임신 소식을 나누는 시간을 가졌다.

14일 이시언의 유튜브 채널 ‘시언’s쿨’에는 ‘사랑하는 독거청년들 불러서 파티했습니다. 중대 발표! 이시언 아빠 됩니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.

사진= 이시언의 유튜브 채널 ‘시언’s쿨’ 화면 캡처

영상에서 이시언은 “제가 아주 친하다고 생각하는, 그중에서도 크리스마스를 외롭게 보낼 것 같은 독거 청년 4인을 위해 파티를 준비했다”며 지인들을 초대했다고 설명했다. 이날 자리에 초대된 인물은 기안84, 한혜진, 안보현, 덱스였다.

가장 먼저 도착한 기안84는 두 사람에게 2세 소감을 물었고, 이에 서지승은 “오빠가 다른 사람이 됐다. 이렇게 다정다감하고 착한 사람이 없는 것 같다. 매일 안마 해주고 시키는 건 다 한다”라며 달라진 남편의 모습을 전했다.

이어 등장한 한혜진은 “임신 축하 파티인 줄 모르고 빈손으로 왔다”며 아쉬움을 드러냈다. 그는 서지승을 향해 “여자가 임신하면 빛이 나는데 안 본 사이에 더 예뻐졌다. 살도 약간 찌고, 임신하면 얼굴에 약간 광이 난다”라고 말하며 축하를 건넸다. 또 “내가 지승이가 온다고 했을 때 눈치챘어야 했다. 임신 축하 파티를 할 거라고 생각 못 하고 빈손으로 왔다”며 거듭 미안함을 전했다.

이시언과 초대 손님들은 과거 나 혼자 산다를 통해 인연을 맺은 사이로 알려졌다. 다만 이날 자리에는 박나래가 참석하지 않았다.

한편 이시언과 서지승은 2018년 공개 열애를 시작해 2021년 12월 결혼했으며, 지난달 26일 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

