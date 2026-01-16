“무슨 일?” 권민아, 새벽 SNS 사진에 걱정 확산…결국 직접 해명

사진 = 권민아 SNS 계정

AOA 출신 권민아의 새벽 SNS 게시물이 팬들 사이에 우려를 불러일으켰다.

권민아는 16일 자신의 SNS에 “눈을 떴다가 감았다가”라는 짧은 문구와 함께, 어둠 속에서 붉은 빛이 포착된 사진 한 장을 게재했다. 최근 그가 겪어온 심리적 고통과 과거의 사건들이 떠올려지며, 해당 게시물은 공개 직후 팬들 사이에서 우려를 낳았다.

그러나 이는 단순한 해프닝으로 마무리됐다. 게시물을 올린 지 약 4시간 후, 권민아는 불이 켜진 천장 사진을 추가로 공개하며 직접 해명에 나섰다. 그는 “그냥 새벽에 일어나서 중간이 붉게 나온 게 신기해서 올린 것뿐”이라며 “걱정 끼치거나 신경 쓰이게 했다면 죄송하다”고 사과의 뜻을 전했다.

앞서 권민아는 SNS 계정 복구 당시 “신체적·정신적으로 회복에 집중하고 있으며, 감정적인 폭로로 피로감을 드리지 않도록 노력하겠다”고 밝힌 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

