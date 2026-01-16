[SW현장] 한국서 공개된 월드컵 트로피…차범근 전 감독 “손자 세대가 트로피를 안을 수 있도록”

사진=최서진 기자

“한국과 브라질이 월드컵 결승에서 만나면 정말 특별할 것.” 전 브라질 축구 국가대표 선수 지우베르투 시우바의 바람이다.

코카-콜라 특별 전세기를 타고 한국에 상륙한 오리지널 FIFA 월드컵™ 트로피가 국내 팬들에게 공개됐다. 코카-콜라는 16일 서울 CGV용산아이파크몰에서 FIFA 월드컵 2026™ 우승국에게 수여되는 오리지널 FIFA 월드컵 트로피를 공개하고, 한국 방문을 기념하는 기자간담회를 진행했다. 시우바를 비롯해 한국 축구의 역사를 함께해온 차범근 전 대한민국 축구 국가대표팀 감독, 이영표 축구 해설위원, 차두리 화성FC 감독, 구자철 레드앤골드풋볼 아시아 스포츠 디렉터가 참석했다. 또한 한국 코카-콜라 이준엽 대표와 대한축구협회 김승희 전무도 자리했다.

오리지널 FIFA 월드컵 트로피의 실물이 공개됐다. 트로피를 본 차범근 전 감독은 “미운 감정이 든다”고 농담하면서도 “희망을 갖는다. 김용식 선생님(전 감독)과 1954년 스위스 월드컵을 시작으로, 저희 세대가 1986년 멕시코 월드컵에서 본선에 진출했다. 우리 아들 세대가 2002년 한일 월드컵 4강에 올랐다. 손자 세대에는 월드컵 트로피를 안아볼 수 있도록 기대해본다”고 말했다.

차두리 화성FC 감독은 “한국 축구에서 (이)영표 형과 함께 트로피에 가장 가까이 갔던 사람 중 한 명”이라면서 “선수로서는 4강까지 갔지만, 앞으로 후배들이 더 좋은 교육을 받고 더 좋은 축구를 해서 트로피를 들어 올리는 날이 왔으면 좋겠다”고 미소 지었다.

한국 축구 레전드들이 한국 축구대표팀을 향한 응원 메시지도 보냈다. 이영표 해설위원은 ‘가자 8강으로!’라는 응원을 남겼다. 그는 “우리가 트로피에 가까이 가는 순간에 기회가 있을 때마다 흔적을 남긴다면, 이를 통해 우리 다음 세대 또는 후배들이 흔적의 히트맵을 통해 마침내 월드컵 트로피를 움켜쥐는 날까지 연결되지 않을까”라고 설명했다.

행사는 FIFA 레전드 시우바가 환한 금빛 미소와 함께 오리지널 FIFA 월드컵 트로피를 직접 들어 올리는 세레머니로 마무리됐다. 오리지널 FIFA 월드컵 트로피는 FIFA 월드컵 우승 경험이 있는 선수나 국가 원수만이 직접 만질 수 있는 가운데, 시우바가 그 의미 있는 순간을 함께했다.

시우바는 “2026 FIFA 북중미 월드컵은 여러 면에서 기대되는 대회”라며 “전 세계의 다양한 축구 스타일이 한자리에 모인다는 점에서 기대된다. 개인적으로는 브라질과 한국의 결승전을 본다면 정말 특별할 것”이라고 미소 지었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

