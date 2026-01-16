[내야외야] '굿즈 제작 참여' 롯데, 2026 팬 디자인 콘테스트 진행…접수 19일부터

사진=롯데 자이언츠 제공

프로야구 롯데가 팬들과 함께 만들어가는 참여형 콘텐츠로 특별한 공모전을 선보인다.

롯데는 팬들이 시즌 유니폼과 굿즈 제작 과정에 참여하는 '2026 팬 디자인 콘테스트'를 진행한다고 밝혔다.

이번 콘테스트는 팬들의 창의적인 아이디어를 구단 콘텐츠로 연결하고, 팬 참여의 가치를 확장하기 위해 마련됐다. 롯데를 응원하는 팬이라면 누구나 참여할 수 있다. 접수는 오는 1월 19일부터 2월 2일까지 2주간 진행되며, 구단 공식 홈페이지를 통해 응모할 수 있다.

공모 주제는 구단 이벤트 유니폼인 '썸머 유니폼'과 '자유 주제' 등 2가지다. 썸머 유니폼 부문 당선작은 선수단이 홈경기에서 실제 착용하고 경기에 나설 예정이다. 팬의 손길이 담긴 유니폼을 입고 그라운드에 나서는 모습을 확인할 수 있는 의미 있는 기회다.

접수된 작품은 구단과 메인 스폰서인 형지엘리트의 내부 심사를 통해 주제별 최종 수상작을 선정한다. 1위 수상자에게는 2026시즌 1루 내야상단석 시즌권 2매와 상금 100만원, 상품 교환권 40만원이 제공된다. 2~3위 수상자에게도 상품 교환권이 부상으로 주어진다.

이번 콘테스트는 팬과 구단이 함께 구단의 문화와 가치를 만들어가는 취지로 기획됐다. 구단은 팬 참여를 기반으로 한 다양한 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

