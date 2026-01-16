[내야외야] LG, 2026 오키나와 전지훈련 참관단 60명 모집

사진=LG 트윈스 제공

프로야구 LG가 레드캡투어와 함께 2026 오키나와 전지훈련 참관단을 모집한다.

모집 인원은 LG 팬 60명이다. 접수는 19일 오전 11시부터 21일 오전 11까지 선착순으로 진행된다.

LG 전지훈련 참관단은 2006년부터 2019년까지 운영되며 팬들로부터 큰 호응을 얻었던 팬 참여 프로그램으로, 2025시즌에 이어 올 시즌도 2차 스프링캠프를 오키나와에서 진행함에 따라 전지훈련지에서 팬들과 선수단이 다시 함께할 수 있는 프로그램으로 기획됐다.

2026 오키나와 전지훈련 참관단은 2월 28일부터 3월 3일까지 3박 4일 일정으로 진행되며, LG 오키나와 전지훈련지를 방문해 연습경기 관람, 선수단과 함께하는 만찬, 오키나와 주요 관광지 여행 등 다양한 프로그램을 체험할 수 있다. 더불어 참관단 전원에게는 기념품으로 2026시즌 LG 오키나와 스프링캠프 모자와 티셔츠가 제공된다.

